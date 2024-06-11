«Проспект Ленина превратили в базар»: туляки возмущены внешним видом главной городской улицы

Лавки, ларьки, торговля под открытым небом, еще и ярмарки!
«Это проспект Ленина, центральная улица города. Повсюду какие-то палатки, киоски, развалы. Некоторое время назад всех заставляли приобретать палатки единого вида, сейчас понаставили непонятно что и где попало. Регулируется ли это как-то? Город превращается в базар!» — пишет тулячка Марина С.
«Ну что ж, с новой локацией для Центрального рынка, кажется, определились — Педуниверститет», — в канале т а к и ж и в е м
обсуждают вечную ярмарку на проспекте Ленина: то ли белорусскую, то ли китайскую, то ли турецкую — еще неизвестно.
Но даже если спуститься вниз по проспекту от ставшего колхозным Зеленстроя, на ул. Первомайской можно вполне встретить и такую картину:
Обсудим?