Жительница Киреевска насмерть задавила своего мужа на LIFAN: суд огласил приговор

Фото из архива Myslo

Мужчина умер прямо во дворе своего дома от тупой травмы грудной клетки, переломов рёбер и разрыва лёгкого.

В Киреевске суд вынес приговор местной жительнице, которая обвинялась в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. В октябре прошлого года подсудимая вместе с мужем возвращалась из Тулы домой, в поселок Бородинский. Ехали по отдельности.

Женщина прибыла раньше супруга и ждала его около подъезда. Увидев, что мужчина подъехал, она решила сесть в салон легковушки, чтобы погреться. При этом у женщины не было водительского удостоверения и навыков вождения – за рулём её LIFAN X60 всегда находился супруг.

Вставив ключ в замок зажигания, подсудимая привела машину в движение –LIFAN переехал через бордюр и сбил идущего к дому потерпевшего, а затем протащил его несколько метров.

Очевидцы сразу вызвали на место скорую помощь, но медики не смогли спасти мужчину – он умер на месте от тупой травмы грудной клетки, переломов рёбер и разрыва лёгкого. Жена погибшего полностью признала вину. Суд приговорил её к 5 годам колонии-поселении и на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.