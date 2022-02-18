«Смените это немедленно!»: На ул. Ложевой в Туле в заснеженную песочницу вывалили свежий песок

Тулячка прислала в редакцию Myslo снимок, сделанный у дома № 130 по ул. Ложевой в Туле. Женщину удивила и расстроила увиденная во дворе картина.

«Привезли песок и вывалили на сугроб, возвышающейся над засыпанной снегом песочницей. Такое ощущение, что это для выгуливаемых здесь в огромном количестве собак. Другого объяснения просто нет. Наверное, еще и за потраченные на благоустройство деньги отчитались», — написала автор фото.

Как сообщили Myslo в управляющей компании, обслуживающей этот дом, песок - собственность владельца нежилого помещения в этом дома Василевской О. В нежилом помещении проводится ремонт и песок нужен для проведения работ. После окончания ремонта собственник обязуется убрать остатки песка с общественного пространства.

Не одних же автохамов нам прославлять и порицать! Myslo запустил проект «Смените это немедленно!». Присылайте нам фото некрасивых, а местами даже позорных дизайнерских решений в Туле и области. Проще говоря, то, что сделано странно или уродует город. А мы разберемся — по делу замечание или нет.

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