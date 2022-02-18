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«Смените это немедленно!»: На ул. Ложевой в Туле в заснеженную песочницу вывалили свежий песок

«Смените это немедленно!»: На ул. Ложевой в Туле в заснеженную песочницу вывалили свежий песок

Запечатленная на снимке картина действительно выглядит странно.

Тулячка прислала в редакцию Myslo снимок, сделанный у дома № 130 по ул. Ложевой в Туле. Женщину удивила и расстроила увиденная во дворе картина.
 
«Привезли песок и вывалили на сугроб, возвышающейся над засыпанной снегом песочницей. Такое ощущение, что это для выгуливаемых здесь в огромном количестве собак. Другого объяснения просто нет. Наверное, еще и за потраченные на благоустройство деньги отчитались», — написала автор фото.
 
Как сообщили Myslo в управляющей компании, обслуживающей этот дом, песок - собственность владельца нежилого помещения в этом дома Василевской О. В нежилом помещении проводится ремонт и песок нужен для проведения работ. После окончания ремонта собственник обязуется убрать остатки песка с общественного пространства.
 
 

Не одних же автохамов нам прославлять и порицать! Myslo запустил проект «Смените это немедленно!». Присылайте нам фото некрасивых, а местами даже позорных дизайнерских решений в Туле и области. Проще говоря, то, что сделано странно или уродует город. А мы разберемся — по делу замечание или нет.

Присылайте фото и описание в Whatsap или Telegram по номеру +79585704739.

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 13:15 +10
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