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Жители Новомосковска: «На ул. Пионерской овчарки растерзали маленькую собачку»
Кадр из видео t.me/chpnmsk

Жители Новомосковска: «На ул. Пионерской овчарки растерзали маленькую собачку»

Неприятные кадры появились в телеграм-канале «ЧП Новомосковск»

В субботу, 8 июня, на Пионерской улице в Новомосковске четыре овчарки загрызли маленькую домашнюю собачку. Очевидцы сняли видео, но подходить ближе, судя по всему, побоялись. Из этических соображений, мы не публикуем ролик полностью.

«Женщина хозяйка кричала, пыталась отбиться от овчарок, но не вышло. Буквально вырвали из рук собачку и разорвали. Не понятно как такое можно допускать, эти собаки принадлежат владельцу дома около которого и происходит все это», - комментирует автор ролика (стиль и орфография сохранены - прим. редактора).

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