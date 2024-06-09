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В Заокском районе на трассе перевернулся внедорожник
Фото: t.me/tula_chp_71

В Заокском районе на трассе перевернулся внедорожник

По данным Госавтоинспекции, никто не пострадал.

В воскресенье, 9 июня, на 133-м километре трассы М-2 «Крым» в Заокском районе водитель Chevrolet Niva не справился с управлением – машину занесло, а затем она перевернулась.

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По данным тульской Госавтоинспекции, никто не пострадал.

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