В Заокском районе на трассе перевернулся внедорожник

В воскресенье, 9 июня, на 133-м километре трассы М-2 «Крым» в Заокском районе водитель Chevrolet Niva не справился с управлением – машину занесло, а затем она перевернулась.
По данным тульской Госавтоинспекции, никто не пострадал.
По данным Госавтоинспекции, никто не пострадал.
В воскресенье, 9 июня, на 133-м километре трассы М-2 «Крым» в Заокском районе водитель Chevrolet Niva не справился с управлением – машину занесло, а затем она перевернулась.
По данным тульской Госавтоинспекции, никто не пострадал.
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