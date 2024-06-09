«Заводской» район сталинской постройки: какие квартиры продаются в Щегловской Засеке

Фото: avito.ru

Мы продолжаем наше виртуальное путешествие по микрорайонам Тулы. В этот раз выясним, какая недвижимость продаётся в Щегловской Засеке. Своё название микрорайон получил от Засечной черты, которая была проложена в этих местах для обороны центральных областей России. В 18 веке тут появился Щегловский мужской монастырь – один из двух действующих в Туле на сегодняшний день. Около 100 лет назад Щегловскую Засеку начали застраивать промышленными предприятиями и жильём для рабочих.

Сегодня это «заводской» район – здесь расположены оборонные и машиностроительные предприятия. Местные жители в соцсетях отмечают, что в Щегловской Засеке довольно тихо, по сравнению с другими районами, но при этом отмечают нехватку общественного транспорта и отсутствие городских пространств для досуга и прогулок.

Рынок вторичного жилья в «Щегловке» развит слабо – на «Авито» нашлось не больше двух десятков объявлений. Варианты квартир для нашего обзора мы подбирали по стандартным критериям: прямая продажа от собственника, без проблем с документами и хотя бы с минимальным ремонтом. Поехали!

Первый вариант – «однушка» на последнем этаже четырёхэтажного дома недалеко от трамвайного кольца. Площадь – чуть больше 35 кв. м., совмещённый санузел и балкон.

Окна выходят на улицу, во дворе есть парковка и детская площадка. Описание продавца лаконичное: «Продается квартира в районе с развитой инфраструктурой». Цена – 2650000 рублей.

На сто тысяч дороже стоит двухкомнатная квартира в двухэтажной «сталинке»1939 года постройки. Второй этаж, 40,1 кв. м. общей площади. Капремонт, по словам владельца, делался в 1996 году.

Установлено индивидуальное отопление с двухконтурным котлом. Покупателю остается вся мебель и бытовая техника. Во дворе детская площадка и парковка, рядом школа, детский сад, поликлиника, продуктовые супермаркеты.

Ещё одна «двушка» площадью 43,5 кв. м. находится в доме № 5 по ул. Щегловская Засека. Первый этаж из трёх, кирпичный дом, на территории – видеонаблюдение. Окна выходят на две стороны, сделан евроремонт.

За 3349000 рублей покупатель получит квартиру с новыми инженерными коммуникациями, пластиковыми окнами, кондиционером и большой гардеробной. Кроме того, бонусом идёт подвальное помещение под домом. Во дворе – детская и спортивная площадки, много парковочных мест. Часть мебели останется новому хозяину.

За 33-метровую однокомнатную квартиру в состоянии «заезжай и живи» продавец рассчитывает получить 3,5 млн рублей. Первый этаж из трёх, совмещённый санузел, пластиковые окна выходит во двор.

Для хранения вещей предусмотрена кладовая. В доме недавно был сделан капитальный ремонт, а в квартире – заменена проводка. Комментарий продавца: «Соседи не конфликтные, состояние хорошее – можно заехать и жить».

Самый дорогой и самый просторный вариант на сегодня – три комнаты в кирпичной «брежневке» 1977 года постройки. Общая площадь – 59,1 кв. м., последний пятый этаж. Комнаты смежно-изолированные, санузел раздельный.

Пластиковые окна, застекленный и обшитый «вагонкой» балкон, новая сантехника. В комнатах натяжные потолки, на полу – ламинат и линолеум. Рядом продуктовые супермаркеты, два детских сада и школа, остановки, детские и спортивные площадки. Вся мебель остаётся покупателю, цена – 5,3 млн рублей.

Друзья, есть ли среди вас те, кто живёт в Щегловской Засеке? Расскажите о плюсах и минусах вашего микрорайона в комментариях!