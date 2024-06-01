Узловская администрация об экспертизе воды, которую провела местная жительница: Отбор пробы может считается нелегитимным

Фото из архива Myslo.

В администрации МО Узловский район прокомментировали результаты экспертизы воды, результаты которой опубликовала жительница Узловой Юлия в соцсетях. Напомним, по словам девушки, она брала пробы в районах улиц Смоленской, Беклемищева, Первомайской.

Согласно заключению одной из химико-аналитической лаборатории, исследуемая проба воды по химическим и микробиологическим показателям не соответствует СанПин из-за превышения ряда показателей: жесткость, минерализация, щелочность, общее микробное число и др.

В районной администрации заявили, что по данным анализам отбор пробы воды может считается нелегитимным.

— По предоставленным анализам установлено, что отбор проб воды производился заказчиком самостоятельно, что является нарушением. Отбор проб берется только специалистом аккредитованной организации. Специалист организации должен быть сертифицирован на данный вид деятельности. Время и место отбора не установлено. Емкость (тара), в которую производился отбор, не установлена.

Поэтому объективно оценить представленные результаты анализа невозможно.

На микробиологические исследования вода отбирается в стерильную емкость. Соблюдался ли при отборе установленный регламент отбора воды на исследование, не установлено. Взятые Роспотребнадзором пробы воды ранее, 11 мая 2024 года, показали, что микробиологические показатели E. coli, колифаги, энтерококки, обобщённые колиформные бактерии не обнаружены, что соответствует гигиеническому нормативу подачи воды.