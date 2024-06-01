Новый главный тренер «Тулицы» Алексей Бабешин: «Изменения в команде будут» 

Кадр из видео.

По его мнению, важно, чтобы игроки любили волейбол, процесс работы, а не себя в волейболе.

Пресс-служба волейбольного клуба «Тулица» опубликовала видеоинтервью с новым главным тренером Алексеем Бабешиным. Он рассказал, что впервые ему поступило предложение возглавить команду в апреле. Через некоторое время у него состоялась встреча с президентом клуба Николаем Тереховым. Стороны договорились о сотрудничестве.

— Мне проще, когда понимаю, что передо мной задача сложная, интересная. Я человек, который любит принимать вызовы, — сказал тренер.

По его словам, изменения в команде в предстоящем сезоне будут. Но пока озвучивать он их не будет.

— Команда ровная, без суперзвезд, пока всё нормально, всё устраивает. Важно, чтобы было несколько лидеров, и чтобы игроки любили волейбол, процесс работы, а не себя в волейболе. Если этому следовать, можно будет достигнуть результата, — заявил Бабешин.