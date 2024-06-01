  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Новый главный тренер «Тулицы» Алексей Бабешин: «Изменения в команде будут»  - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Новый главный тренер «Тулицы» Алексей Бабешин: «Изменения в команде будут» 
Кадр из видео.

Новый главный тренер «Тулицы» Алексей Бабешин: «Изменения в команде будут» 

По его мнению, важно, чтобы игроки любили волейбол, процесс работы, а не себя в волейболе.

Пресс-служба волейбольного клуба «Тулица» опубликовала видеоинтервью с новым главным тренером Алексеем Бабешиным. Он рассказал, что впервые ему поступило предложение возглавить команду в апреле. Через некоторое время у него состоялась встреча с президентом клуба Николаем Тереховым. Стороны договорились о сотрудничестве.

— Мне проще, когда понимаю, что передо мной задача сложная, интересная. Я человек, который любит принимать вызовы, — сказал тренер. 

По его словам, изменения в команде в предстоящем сезоне будут. Но пока озвучивать он их не будет.

— Команда ровная, без суперзвезд, пока всё нормально, всё устраивает. Важно, чтобы было несколько лидеров, и чтобы игроки любили волейбол, процесс работы, а не себя в волейболе. Если этому следовать, можно будет достигнуть результата, — заявил Бабешин.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:50 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Бабешин
Место
Тула
Прочее
волейболТулица

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Узловская администрация об экспертизе воды, которую провела местная жительница: Отбор пробы может считается нелегитимным
Узловская администрация об экспертизе воды, которую провела местная жительница: Отбор пробы может считается нелегитимным
В Центральном парке начал работать прокат катамаранов и лодок
В Центральном парке начал работать прокат катамаранов и лодок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.