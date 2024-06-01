Жительница Узловой отнесла воду на экспертизу и оказалась в шоке от результатов

Фото из архива Myslo.

Жительница Узловой Юлия решила отнести воду из-под крана на анализ. По ее словам, она брала пробы в районах улиц Смоленской, Беклемищева, Первомайской. Результаты ее шокировали.

Согласно заключению одной из химико-аналитической лаборатории, исследуемая проба воды по химическим и микробиологическим показателям не соответствует СанПин из-за превышения ряда показателей: жесткость, минерализация, щелочность, общее микробное число и др.

Результаты узловчанка опубликовала в местной подслушке:

— Сказать, что это не вода, а помои — это ничего не сказать. Я молчу уже про превышение кальция и жёсткости воды. Ну и конечно щелочи. Но когда превышение магния и аммиака в воде, это уже серьёзно. Превышение магния, аммиака да и кальция тоже может привести к серьёзному отравлению организма! — написала девушка.

По ее словам, она уже написала заявление по данному факту в прокуратуру.

В соцсетях Юлию поддержали местные жители, однако нашлись те, кто скептически отнесся к этой экспертизе.

Напомним, что Узловский район входит в число самых проблемных муниципалитетов по водоснабжению. Жители часто жалуются на некачественную воду, а в августа 2023 года узловчане даже обнаружили в водопроводе червяков.