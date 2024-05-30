В «Октаве» состоится фестиваль детской и подростковой литературы «Книги на лето»

Проект «Книги на Октаве» подготовил насыщенную культурную программу на 1-2 июня. В программе – книжная ярмарка с ведущими российскими издательствами, DJ-сеты, лекции и творческие встречи с писателями, живые чтения, спектакль по мотивам сказок, квесты для детей, презентации книг.

Программа фестиваля

1 июня

Большой зал, 1 этаж:

12.00 – начало работы книжной ярмарки

12.30 – открытие фестиваля

13.00 – «Зачем читать современный янг эдалт». Спикер: писательница, литературный критик Мария Лебедева (12+)

15.00 – «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить». Встреча с писателем Иваном Бевзом (12+)

17.00 – «Профессии старой России». Интерактивная лекция писательницы Наталии Волковой (6+)

19.00 – «Если меня нет». Спектакль Театра «КАМ» по мотивам сказок Сергея Козлова. Спектакль создан при участии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» (6+)

С 13.00 до 18.00 каждый час квест для детей от поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт «Игра в координатора» (12+)

14.00 – 15.00, 16.00 – 17.00, 18.00 – 19.00 – DJ-сеты от Полины Шутовой

20.00 – завершение работы книжной ярмарки.

Лекторий библиотеки, 1 этаж:

14.00 – презентация книги «Свет Севера» с автором и иллюстратором Светой Сивириной от издательства «Крылья» (4+)

16.00 – мастер-класс «Собираем свою историю»: обсудим, как строится и развивается сюжет, разберём на примере мифов и сказок структуру текста, а после узнаем, как меняется история со сменой нарратора и потренируемся сочинять свои сказки. Ведущая: писательница, поэтесса Ольга Лишина (6+)

Основной зал библиотеки, 1 этаж:

13.00 – мастер-класс по созданию книжной иллюстрации и презентация книги «Рикки-Тики-Тави» от издательства «Городец» с художником-иллюстратором Марией Лещук (6+)

15.00 – мастер-класс «Альбом мечты» по книге Натальи Песочинской «Браво, Вжих» от эксперта по чтению Марины Молявиной (6+)

17.00 – мастер-класс по писательскому мастерству для подростков «Главный герой: может ли он быть плохим, скучным или настоящим? И как найти его в себе (по мотивам подросткового романа «Маша что-то потеряла»)». Ведущая: писательница Валентина Филиппенко (12+)

Детский зал библиотеки, 1 этаж:

12.30 – живые чтения с Ольгой Афанасьевой от книжного клуба для детей 6 – 8 лет «Волшебный шкаф» проекта «Книги на Октаве». Играем в «Барона Мюнхгаузена»: читаем истории великого выдумщика и стреляем косточками по оленям (6+)

13.45 – живые чтения с Ольгой Афанасьевой от книжного клуба для детей 6 – 8 лет «Волшебный шкаф» проекта «Книги на Октаве». Готовим Денискину кашу и смеёмся над проделками из «Денискиных рассказов» (6+)

15.00 – живые чтения с Ольгой Афанасьевой от книжного клуба для детей 9 – 12 лет проекта «Книги на Октаве». Латынь и волшебство: разбираем морфологию заклинаний из «Гарри Поттера» и учимся составлять свои (9+)

16.15 – мастер-класс от сотрудников Тульской областной детской библиотеки «Летнее настроение»: изготовление цветов и бабочек в технике оригами (6+)

17.30 – мастер-класс от сотрудников Тульской областной детской библиотеки «Книга в порядке — спасибо закладке! »: изготовление яркой книжной закладки-уголка в технике оригами (6+)

2 июня

Большой зал, 1 этаж:

12.00 – начало работы книжной ярмарки

13.00 – «Сказки на всякий случай». Игры, песни и сказки для детей не старше 99 лет с творческим объединением «Вереница» (3+)

15.00 – «Сказка, фэнтези, детектив: разница и сходство. От типологии — к нарративу». Спикер: Дарья Анацко, литературный редактор издательства «Абрикобукс» (12+)

17.00 – «Тайны Чароводья». Встреча с автором цикла книг, писательницей Юлией Ивановой (6+)

19.00 – «Крик тишины». Иммерсивный спектакль-квест, посвященный проблеме пропавших детей от поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт (6+)

С 13.00 до 18.00 каждый час квест для детей от поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт «Игра в координатора» (12+)

12.00 – 13.00, 14.00 – 15.00, 16.00 – 17.00, 18.00 – 19.00 – DJ-сеты от Полины Шутовой

20.00 – завершение работы книжной ярмарки

Лекторий библиотеки, 1 этаж:

14.00 – мастер-класс для детей «Основы сторителлинга или, как и кому рассказывать истории». Ведущая: писательница Валентина Филиппенко (6+)

16.00 – встреча с Ольгой Лишиной. Ольга Лишина — поэт, автор текстов группы Мельница, финалист Московской Арт-премии 2023 и Большого детского фестиваля в номинации Литература, 2023. Литературный обозреватель, автор и ведущая программ по литературе, продюсер издательства Альпина.Проза. На встрече мы поговорим о повести «Сияй! » и писательском вдохновении, о том, как писать и читать стихи и где брать вдохновение для дел и творчества) (6+)

18.00 – мастер-класс для родителей «Как сочинять сказки с детьми» (на основе подкаста «Не спи, Белоснежка»). Ведущая: писательница Валентина Филиппенко (16+)

Основной зал библиотеки, 1 этаж:

13.00 – мастер-класс по созданию комикса с художником-комиксистом Алексеем Хромогиным (6+)

15.00 – мастер-класс по созданию книжной иллюстрации по повести Светланы Ледневой «Лучшая девочка на свете» издательства «Нигма» с художницей Кристиной Зобниной (6+)

17.00 – мастер-класс по креативным техникам писательства и создания образов от Дарьи Анацко, литературного редактора издательства «Абрикобукс» (12+)

Детский зал библиотеки, 1 этаж:

12.30 – живые чтения с Ольгой Афанасьевой от книжного клуба для детей 6 – 8 лет «Волшебный шкаф» проекта «Книги на Октаве». Страшные персонажи русских народных сказок (6+)

13.45 – живые чтения с Ольгой Афанасьевой от книжного клуба для детей 6 – 8 лет «Волшебный шкаф» проекта «Книги на Октаве». Мультики или книги: как любимые герои оживают на экранах (6+)

15.00 – живые чтения с Ольгой Афанасьевой от книжного клуба для детей 9 – 12 лет проекта «Книги на Октаве». Алиса Селезнёва. Каким могло быть наше будущее глазами фантаста Кира Булычёва (9+)

16.15 – мастер-класс от сотрудников Тульской областной детской библиотеки «Камень, глина, береста: на чем писали до бумаги»: изготовление своими руками петроглифа, папируса, бересты, глиняной и восковой табличек (6+)

17.30 – мастер-класс от сотрудников Тульской областной детской библиотеки «Закладка — для рук зарядка»: изготовление книжных закладок из бросового материала (6+)