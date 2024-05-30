В Тульской области браконьеры застрелили 4 косуль: дело направлено в суд

Ущерб от их действий составил 160 тысяч рублей.

В Одоеве двое 39-летних жителей Арсеньевского района обвиняется в незаконной охоте, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что 16 января обвиняемые, не имевшие разрешения на добычу зверей, застрелили 4 косуль в лесничестве Арсеньевского района. Трупы животных мужчины погрузили в машину и уехали. Ущерб, нанесенный министерству природных ресурсов и экологии, составил 160 000 рублей.

Уголовное дело в отношении мужчин направлено в суд для рассмотрения по существу.