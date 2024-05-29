30 мая в Туле пройдет ярмарка вакансий ОПК

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку

трудоустройства. Ярмарка доступна для всех желающих и продлится с 14 до 16 часов. Предварительная запись не требуется.



В ярмарке примут участие:

АО «БТК групп»;

ООО «ТОЗ-Энерго»;

АО «Спецприбор»;

АО «Полема»;

ООО «Промсорт-Тула»;

ОАО «Заря „Тульская обувная фабрика“;

АО „Тулачермет“;

ООО „Тульская гармонь“;

ООО „ТПЗ-Сервис“;

ООО „Станкотехника“;

АО „Тулажелдормаш“;

ООО „МК ЖБИ“;

АО „Тульский завод резиновых технических изделий“.

В числе вакансий с достойной заработной платой: оператор станков с

программным управлением от 72 тыс. руб., инженер-электроник от 88 тыс. руб., фрезеровщик ЧПУ от 75 тыс. руб., инженер-конструктор от 75 тыс. руб.,

инженер-программист от 79 тыс. рублей.

Как отметили в пресс-службе ЦЗН, открытый отбор позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет. За одно посещение соискатель успевает обсудить вакансии и условия работы, в среднем, с пятью работодателями.



На ярмарке специалисты Кадрового центра, смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Ярмарка вакансий состоится 30 мая в здании Кадрового центра «Работа

России» по адресу: ул. Демонстрации 34 (второй этаж).



Время проведения с 14 до 16 часов.