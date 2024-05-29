30 мая в Туле пройдет ярмарка вакансий ОПК

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку
трудоустройства. Ярмарка доступна для всех желающих и продлится с 14 до 16 часов. Предварительная запись не требуется.
В ярмарке примут участие:
- АО «БТК групп»;
- ООО «ТОЗ-Энерго»;
- АО «Спецприбор»;
- АО «Полема»;
- ООО «Промсорт-Тула»;
- ОАО «Заря „Тульская обувная фабрика“;
- АО „Тулачермет“;
- ООО „Тульская гармонь“;
- ООО „ТПЗ-Сервис“;
- ООО „Станкотехника“;
- АО „Тулажелдормаш“;
- ООО „МК ЖБИ“;
- АО „Тульский завод резиновых технических изделий“.
В числе вакансий с достойной заработной платой: оператор станков с
программным управлением от 72 тыс. руб., инженер-электроник от 88 тыс. руб., фрезеровщик ЧПУ от 75 тыс. руб., инженер-конструктор от 75 тыс. руб.,
инженер-программист от 79 тыс. рублей.
Как отметили в пресс-службе ЦЗН, открытый отбор позволит каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет. За одно посещение соискатель успевает обсудить вакансии и условия работы, в среднем, с пятью работодателями.
На ярмарке специалисты Кадрового центра, смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.
Ярмарка вакансий состоится 30 мая в здании Кадрового центра «Работа
России» по адресу: ул. Демонстрации 34 (второй этаж).
Время проведения с 14 до 16 часов.