Депутаты гордумы приняли исполнение бюджета за 2023 год

А также дополнили объекты по «Нашему городу» и внесли изменения в правила благоустройства.

29 мая на 61-м очередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов.

В их числе – проект решения об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год. Бюджет по доходам исполнен в сумме 26 млрд 574,4 млн руб., что на 2,9 % или на 1 млрд 343,6 млн руб. выше утвержденного плана. По сравнению с 2022 годом доходы выросли на 2 млрд 284,1 млн руб. или на 9,4 %.

Расходы исполнены в сумме 27 млрд 495,1 млн руб., что выше уровня 2022 года на 2 млрд 654 млн руб. или на 10,7 %. Дефицит бюджета составил 920,7 млн руб. или 6,8 % к объему налоговых и неналоговых доходов.

По традиции финансирование расходов велось программно-целевым методом: на реализацию 26 муниципальных программ было направлено 94,6 % (26 млрд 13,6 млн руб.).

Тула в 2023 году также участвовала в реализации 6 национальных и 10 региональных проектов. В бюджете муниципального образования на их реализацию было предусмотрено 2 млрд 739 млн руб., кассовое исполнение составило 2 млрд 478,7 млн руб.

В 2023 году бюджет города сохранил социальную направленность. На финансирование отраслей социального блока направлено 14 млрд 347,8 млн руб. или 52,2% от общего объема расходов.

В структуре расходов бюджета наибольший объем приходится на финансовое обеспечение сферы образования – 46,4 % или 12 млрд 755,2 млн руб. На национальную экономику направлено 21,4 % или 5 млрд 893,3 млн руб. На жилищно-коммунальное хозяйство – 5 272,2 млн руб. или 19,2 % от всех расходов.

Ольга Слюсарева – Благодаря совместной работе городской Думы и администрации Тулы все социальные обязательства перед жителями были выполнены. В 2023 году проводилась большая работа по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, модернизации системы ЖКХ, улучшению жилищных условий туляков, развитию туристической инфраструктуры, – подчеркнула Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева. – Более 2 млрд рублей было выделено на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. Из них более одного млрд рублей направлено на строительство моста через Упу. Также выполнены работы по реконструкции Московского путепровода и строительству автомобильной дороги от ул. Маршала Жукова до жилого комплекса на общую сумму около 900 млн рублей. Построены объекты социальной сферы. Это две школы – в ЖК «Балтийский» и деревне Ямны, детский сад по проспекту Ленина, 58 и встроенный детский сад в ЖК «Наши Баташи» и другие объекты. Все больше детей теперь смогут ходить в современные дошкольные учреждения, учиться в новых школах, оборудованных по последнему слову техники, заниматься спортом на новых площадках. Мы видим, что областной центр стремительно развивается, становится более благоустроенным и комфортным для проживания.

Представленный проект решения одобрен на публичных слушаниях, которые прошли 17 мая. Получены положительные заключения контрольно-счетной палаты и экспертной комиссии.

Еще один вопрос касался внесения изменений в Правила благоустройства Тулы. Предлагалось запретить загрязнение территории экскрементами во время выгула домашних животных.

Как отметила и.о. начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Ирина Стукалова, корректировка Правил благоустройства не только призовет владельцев животных соблюдать правила, но и обяжет ответственных за уборку территорий лиц к содержанию в чистоте и порядке территории города. Она отметила, что с начала года в адрес администрации Тулы поступило 74 обращения по вопросу уборки продуктов жизнедеятельности животных. Большая часть из них касалась придомовых территорий домов и детских площадок.

Теперь обязанность убирать с газона или тротуара продукты жизнедеятельности домашних питомцев вменяется владельцам собак. За нарушение требований уполномоченные органы могут привлечь граждан к административной ответственности.

– Данные изменения в Правила благоустройства имеют больше дисциплинирующее значение. Это призыв жителям обратить внимание на существующую проблему, – подчеркнул депутат Тульской городской Думы, член депутатской группы «За справедливость» Владимир Тимаков. – Лично я считаю, что надо убирать за собаками. Если раньше люди заводили в основном сторожевых собак, которые не гуляли по улицам, то сейчас животных заводят больше для души, и это носит массовый характер. Поэтому проблема загрязнения территории продуктами жизнедеятельности домашних питомцев с каждым годом становится все более острой. По правилам хорошего тона нужно убираться за собой, в данной ситуации – за своим питомцем.

– Убирать за своими питомцами – это проявление ответственности к окружающей среде и уважения к другим людям, которые также пользуются общественными пространствами. Маленькие усилия каждого человека могут привести к значительным положительным изменениям, – отметил депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Никита Бурвиков.

Общественные обсуждения по данному проекту решения проведены с 10 апреля по 11 мая 2024 года, в ходе которого проект получил одобрение жителей. Депутаты также поддержали данный вопрос.

Кроме этого депутаты поддержали вопрос о внесении дополнений в план мероприятий по реализации предложений (заявок) жителей муниципального образования город Тула, поступивших в рамках проекта «Наш город», на 2024 год. В связи с выявлением экономии средств по итогам проведенных конкурсных процедур, предложено благоустроить дополнительные объекты в округах. Также депутаты поддержали вопрос о распределении расходов по главным распорядителям бюджетных средств на выполнение работ в рамках данных предложений.