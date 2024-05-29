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Задержаны налётчики, ограбившие ювелирный магазин в Узловой

Задержаны налётчики, ограбившие ювелирный магазин в Узловой

Суд избрал им меру пресечения.

Напомним, 29 апреля в Узловой двое мужчин ограбили ювелирный магазин. По нашей информации, ущерб от их действий составил около 20 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В 19.15 преступники ворвались в ювелирный магазин, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, разбили витрины и забрали драгоценности. После этого злоумышленники скрылись с добычей на автомобиле ВАЗ-21074. Вся «операция» заняла не более 5 минут.

Преступники скрывались от правоохранителей около месяца и были задержаны 28 мая. Сегодня Пролетарский районный суд избрал им меру пресечения в виде ареста до 28 июля. 

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Автор:
сегодня, в 14:53 +2
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