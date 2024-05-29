  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Туляков приглашают в поход выходного дня на Белую гору - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают в поход выходного дня на Белую гору
Фото: Freepik.

Туляков приглашают в поход выходного дня на Белую гору

Участие в мероприятии бесплатное.

2 июня любителей активного образа жизни приглашают в поход выходного дня. Школа спортивного туризма Тульской области ознакомит участников с Белой горой — уникальным геологическим образованием в Плавском районе.

Как сообщает минспорта региона, маршрут будет пролегать из Плавска вдоль Плавы, затем вдоль Локны, возможно, будет остановка для купания. Финиш в Молочных Дворах.

Протяженность составит порядка 23 км. Выезд в 9.10 от Московского вокзала, возвращение в Тулу около 19.00.

Регистрация по ссылке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:16 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поход выходного дня

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульском вейпшопе продавали просроченный табак для кальяна
В тульском вейпшопе продавали просроченный табак для кальяна
Депутаты гордумы приняли исполнение бюджета за 2023 год
Депутаты гордумы приняли исполнение бюджета за 2023 год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.