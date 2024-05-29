Туляков приглашают в поход выходного дня на Белую гору

Фото: Freepik.

2 июня любителей активного образа жизни приглашают в поход выходного дня. Школа спортивного туризма Тульской области ознакомит участников с Белой горой — уникальным геологическим образованием в Плавском районе.

Как сообщает минспорта региона, маршрут будет пролегать из Плавска вдоль Плавы, затем вдоль Локны, возможно, будет остановка для купания. Финиш в Молочных Дворах.

Протяженность составит порядка 23 км. Выезд в 9.10 от Московского вокзала, возвращение в Тулу около 19.00.

Регистрация по ссылке.