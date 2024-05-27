+27 °С и без осадков: Вильфанд спрогнозировал погоду на неделю

Фото Алексея Пирязева.

На этой неделе жителей Тульской области ожидает комфортная летняя погода. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, уверенное и постоянное повышение температуры будет уже со вторника. 28 мая прогнозируется 26-27 °С тепла. Это связано с тем, что жаркие воздушные массы будут перемещаться с юго-востока. В ночь на вторник температура ожидается около +10 °С. Однако, начиная с ночи среды, она превысит эту отметку.

Комфортная погода ожидается не только в Тульской, но и в Брянской, Калужской, Московской и Тверской областях. При этом, по крайней мере до четверга, давление будет высоким, а осадков не ожидается, отметил Вильфанд.