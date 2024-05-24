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В России могут поднять штрафы за некачественные коммунальные услуги
Фото с сайта ru.freepik.com.

В России могут поднять штрафы за некачественные коммунальные услуги

Совет Федерации одобрил поправки в КоАП, увеличивающие размер наказания за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения граждан коммунальными услугами.

Размер штрафа для ресурсоснабжающих организаций в случае недобросовестной их работы поднимут в три раза, а для их должностных лиц — в 10.

Появится двухступенчатая система санкций: при первом нарушении размер штрафа для должностных лиц составит 5-10 тысяч рублей, юридических лиц — 30-50 тысяч. Если нарушение повторное, то штраф составит 15-30 и 50-200 тысяч рублей соответственно, сообщает «Российская газета». 

«Пока что штрафы, которые платят РСО, незначительны. Максимальный размер для должностного лица — всего 1 тысяча рублей, для организации — 10 тысяч. Они не менялись больше 15 лет! Многочисленные жалобы граждан подтверждают, что эти несущественные для организаций и сотрудников суммы не только не оказывают воздействия на качество услуг, но и дают возможность им злоупотреблять своими полномочиями», — отметила первый зампред Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.

Она уверена, что новые меры повысят ответственность коммунальщиков перед потребителями и защитят права граждан.

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