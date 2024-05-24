На ул. Воздухофлотской начался ремонт трамвайных путей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 24 мая, рабочие начали демонтировать старую рельсошпальную решетку. После этого перейдут к обустройству подушки, укладке новых рельсов и шпал, устройству асфальта вдоль трамвайных путей.

В пресс-службе администрации Тулы уточнили, что всего на ул. Воздухофлотской переложат почти 5 км рельсошпальной решетки в однопутном исчислении. Полностью обновят трамвайные пути на отрезке от ул. Тихмянова, включая поворотный участок, до поворота около Павшинского моста.

— Данный участок — важная транспортная артерия. Соединяет Привокзальный округ с другими частями города. Для минимизации неудобств горожан на время ремонта трамвайных путей увеличено количество автобусов, маршруты которых проходят по ул. Кабакова, Чмутова и Одоевскому шоссе. Ситуация находится на контроле, в случае необходимости работа транспорта будет скорректирована, — отметил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин.

Начальник МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин дополнил, что на ул. Воздухофлотской пути отремонтируют с использованием рельсошпальной решетки, которую городу передали на безвозмездной основе РЖД. Всего в 2024 году в областной столице планируют заменить более 7 км рельсошпальной решетки. Капитальный ремонт идет на ул. Плеханова и Воздухофлотской, обновить трамвайные пути планируют на участке ул. Агеева от ул. Н. Руднева до Тимирязева.

В связи с началом ремонта на ул. Воздухофлотской с 00.00 24 мая до 23.59 31 августа на участке от дома № 3 по ул. Павшинский Мост до дома № 98-а по Одоевскому шоссе ограничено движение трамваев.

Выпуск трамвайных вагонов с сегодняшнего дня осуществляется следующим образом:

маршруты № 3, 7, 11, 12, 13 и 15 — без изменения;

маршрут № 6 — отменен,

маршрут № 9 — изменена схема движения: Щегловская засека — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — п. Менделеевский, количество трамвайных вагонов — 10 ед. в рабочие дни и 8 ед. в выходные дни;

маршрут № 10 — следует до Московского вокзала в количестве 5 ед. ежедневно;

маршрут № 14 — следует до Московского вокзала в количестве 6 ед. в рабочие дни и 5 ед. в выходные дни.

Также на ул. Воздухофлотской с 24 мая по 31 августа поменяет движение автобусный маршрут № 38.

Схема движения: Завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Скуратовская — проезд Энергетиков — ул. Центральная в количестве 6 ед. в рабочие дни и 4 ед. в выходные дни.

На время проведения ремонта будет увеличено количество автобусов, следующих по маршрутам № 26, 38 и 12/15.