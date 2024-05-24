В Туле приставы опечатали суши-бар «Кухня Хигаси»

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Судебные приставы исполнили решение Советского районного суда об административном приостановлении деятельности суши-бара «Кухня Хигаси».

По материалам дела, в организации общественного питания, которая находится в Туле на проспекте Ленина, 80, в обороте находились продукты с истекшим сроком годности: сыр с благородной голубой плесенью Blue, соус «Кимчи», кунжутное масло. В производственных помещениях отмечено наличие тараканов, медкнижки работников не представлены, помещения и оборудования не содержатся в чистоте, санобработка и уборка своевременно не проводятся, дезинфицирующие средства отсутствуют.

В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства суд закрыл кафе на 30 суток.

Судебный пристав выехал на место и опечатал помещение кафе.