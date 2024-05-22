Туляку пришлось заплатить более 350 тысяч рублей за вмешательство в работу газового счетчика

Мужчина не стал дожидаться санкций суда и выплатил газовикам всю сумму в досудебном порядке.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Тула» продолжают мероприятия по выявлению несанкционированных вмешательств в работу газовых счетчиков и нарушения пломб у абонентов. К кому прийти с проверкой, показывают цифры: под подозрением те абоненты, у которых расход газа не соответствует мощности установленного газового оборудования.

Так, в Тепло-Огаревском районе Тульской области абонент после выявления газовиками вмешательства в газовый счетчик в досудебном порядке оплатил более 350 тысяч рублей.

С начала года газовики выявили 223 нарушителя и доначислили к оплате свыше 5 млн рублей.

Напомним, что по закону за несанкционированное вмешательство в работу счетчика производится доначисление по нормативам за 3 месяца с повышающим коэффициентом 10, а за самовольный срыв пломбы поставщика газа или завода-изготовителя счетчика — доначисление по нормативам за 6 месяцев.

А вот отказ пустить газовиков для проверки является основанием для прекращения подачи газа после направления соответствующего уведомления.

