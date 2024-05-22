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На гастроли в Ясную Поляну приедут артисты ГИТИСа
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

На гастроли в Ясную Поляну приедут артисты ГИТИСа

1 и 2 июня в ДК «Ясная Поляна» выпускники мастерской Ольги Якушкиной проведут литературный вечер и покажут спектакль.

В яснополянском Доме культуры 1 июня состоится литературный вечер «О времени и о судьбе». Эта постановка выросла из последнего экзамена курса по сценической речи под руководством легендарного педагога ГИТИСа, народной артистки РФ Антонины Кузнецовой.

Дом культуры «Ясная Поляна»_01.jpg

«О времени и о судьбе» — это программа номеров, где каждый из артистов читает небольшой отрывок из произведений Даниила Хармса, Надежды Тэффи, Сергея Довлатова и других авторов. У каждого из номеров своя история создания: какие-то остроумные фрагменты из сочинений писателей-сатириков посоветовал педагог, некоторые из них актеры выбрали сами. В литературном вечере собран материал за все время работы курса над текстами в ГИТИСе.

«“Дом с мезонином” и другие рассказы»_03.jpg

Начало литературного вечера — 18.00. 16+

2 июня выпускники ГИТИСа покажут спектакль «Дом с мезонином» и другие рассказы».

В основу спектакля легли три рассказа Антона Чехова: «Дом с мезонином», «На чужбине» и «Верочка». Молодые актеры отмечают, что Чехов дает большое пространство для рассуждений, а его произведения — отличный материал для того, чтобы учиться актерскому мастерству.

— Персонажи рассказов спорят, влюбляются и переживают личные драмы, но объединяет их одно: они не слышат или не хотят слышать друг друга. Эта эмоциональная глухота проходит сквозной мыслью в произведениях Чехова и, безусловно, кажется нам значительной и сегодня, — говорят создатели спектакля.

«“Дом с мезонином” и другие рассказы»_04.jpg

«“Дом с мезонином” и другие рассказы»_00.jpg

Режиссером постановки «Дом с мезонином» и другие рассказы» выступила мастер курса, почетный профессор ГИТИСа Ольга Якушкина.

— Особенностью работы с мастером курса является то, что он не пытается поставить спектакль, который произведет на кого-то большое впечатление, а старается достичь максимальной точности в работе актера, — рассказывает студент ГИТИСа Иван Середкин, воплотивший в спектакле сразу два образа.

Начало спектакля — 18.00. 12+

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