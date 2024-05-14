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Туляки: «На Союзной уже строят гостиницу? А как же археологические раскопки?»

Туляки: «На Союзной уже строят гостиницу? А как же археологические раскопки?»

Будут ли копать историческую землю, как и положено перед застройкой в центре, выяснял Myslo.

Парковку на ул. Союзной возле пространства «Искра» закрыли в октябре 2023 года. В этом месте запланировано строительство гостиницы премиум-класса.

Участок земли на ул. Советской, 13 попадает в охранную зону. В этом месте перед строительством обязательны археологические изыскания.

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Сейчас это место обнесено забором, но не везде. И туляки заметили на месте бывшей парковки строительную технику. И задали резонный вопрос: неужели обойдутся без раскопок? Так вообще бывает?

Как стало известно Myslo, инвестору гостиничного проекта региональный минкульт уже выдал официальное разрешение — так называемый «открытый лист». Бумага подразумевает надзор за археологическими раскопками. Дальше все зависит от самого застройщика: какую организацию он привлечет и когда приступит к работам — эти вопросы в его ведении. К слову, работы по исследованию культурного слоя должны будут производить только профессиональные археологи. До сегодняшнего дня историков на месте еще не было.

Руководитель ГК «ЖАК» Манук Аветисян:

Манук Аветисян

Манук Аветисян

— Археологические раскопки — дело непростое и, что важно, небыстрое и очень трудозатратное. Археологи ждали благоприятных погодных условий и в ближайшее время, после всех получения всех необходимых согласований от Инспекции по охране объектов культурного наследия, приступают к полевым работам по изучению культурного слоя земельного участка.

Как пояснил инвестор, вся документация о ходе археологических работ согласовывается с профильной инспекцией. Работы идут по графику. Чтобы археологи смогли зайти на участок и начали копать котлован глубиной 9 метров, застройщик должен установить шпунтовое ограждение. Эти работы сейчас на месте и ведутся.

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Предварительная визуализация проекта гостиницы.

Напомним, на ул. Союзной планируется строительство гостиницы мирового уровня с современным конференц-залом, несколькими ресторанами, спа-зоной и тренажерным залом, подземной парковкой, местами на которой смогут пользоваться туляки и гости города. Внешний вид гостиницы будет повторять архитектуру XIX-ХХ веков.

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