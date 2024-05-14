В Туле футбольный тренер занял у знакомых 80 млн рублей и сбежал из страны

Обещал друзьям и знакомым дивиденды от вступления в финансовую пирамиду.

В Туле 30-летний — видимо, уже бывший — тренер клубной академии ПФК «Арсенал» Антон Б. обманул знакомых на 80 миллионов рублей.

По нашей информации, мужчина убедил одолжить ему деньги на короткий срок, обещая знакомым и друзьям вернуть финансовые средства с процентами. Антон говорил, что вложится в выгоднейшую финансовую пирамиду и прибыль не заставит себя долго ждать. Доверчивые потерпевшие, которые не могли и предположить, что станут жертвой аферы, вручали ему различные суммы — от 500 000 до 15 миллионов рублей.

Набрав таким образом около 80 миллионов, мужчина перестал отвечать на телефонные звонки и, как выяснилось чуть позже, покинул территорию России. В настоящее время потерпевшие планируют обратиться в полицию.

Отметим, что сейчас с сайта ПФК «Арсенал» удалена практически вся информация об Антоне Б.