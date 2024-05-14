  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле футбольный тренер занял у знакомых 80 млн рублей и сбежал из страны - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле футбольный тренер занял у знакомых 80 млн рублей и сбежал из страны

В Туле футбольный тренер занял у знакомых 80 млн рублей и сбежал из страны

Обещал друзьям и знакомым дивиденды от вступления в финансовую пирамиду.

В Туле 30-летний — видимо, уже бывший — тренер клубной академии ПФК «Арсенал» Антон Б. обманул знакомых на 80 миллионов рублей.

По нашей информации, мужчина убедил одолжить ему деньги на короткий срок, обещая знакомым и друзьям вернуть финансовые средства с процентами. Антон говорил, что вложится в выгоднейшую финансовую пирамиду и прибыль не заставит себя долго ждать. Доверчивые потерпевшие, которые не могли и предположить, что станут жертвой аферы, вручали ему различные суммы — от 500 000 до 15 миллионов рублей.

Набрав таким образом около 80 миллионов, мужчина перестал отвечать на телефонные звонки и, как выяснилось чуть позже, покинул территорию России. В настоящее время потерпевшие планируют обратиться в полицию.

академия (1).jpg

Отметим, что сейчас с сайта ПФК «Арсенал» удалена практически вся информация об Антоне Б.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:45 +2
Другие статьи по темам
Прочее
ТулааферамошенничествоПФК Арсеналпроисшествияфутбольный тренер

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки: «На Союзной уже строят гостиницу? А как же археологические раскопки?»
Туляки: «На Союзной уже строят гостиницу? А как же археологические раскопки?»
Житель Узловой предложил собутыльнику заняться сексом, и тот ударил его ножом 56 раз
Житель Узловой предложил собутыльнику заняться сексом, и тот ударил его ножом 56 раз
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.