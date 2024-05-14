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Житель Херсона пожаловался на отказ в предоставлении жилищного сертификата: суд встал на его сторону

Житель Херсона пожаловался на отказ в предоставлении жилищного сертификата: суд встал на его сторону

Надзорные органы провели проверку по обращению гражданина.

Установлено, что, вопреки требованиям действующего законодательства, региональная соцзащита необоснованно отказала бывшему жителю Херсонской области в выдаче сертификата для приобретения квартиры. Покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на иные территории Российской Федерации для постоянного места жительства полагается единовременная выплата для приобретения жилья и обзаведения имуществом.

— По иску прокурора суд признал решения органа соцзащиты незаконными, возложив на него обязанность назначить и выдать соответствующие меры социальной поддержки, — отметили в пресс-службе надзорного органа.

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