  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Полицейские вернули зареченцу угнанную «четвёрку» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле на неделю отложили плановые отключения горячей воды
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на неделю отложили плановые отключения горячей воды

Это связано с аномальным похолоданием.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов принял решение отложить на неделю плановое отключение горячего водоснабжения из-за аномально холодной для мая погоды. По ряду адресов профилактические работы на котельных должны были стартовать с завтрашнего дня.

От жителей поступало много обращений с просьбой перенести сроки отключения горячей воды на время похолодания. Сегодня, 13 мая, Илья Беспалов обсудил вопрос о переносе сроков с директором АО «Тулатеплосеть» Николаем Клейменовым. 

С середины этой недели, по прогнозу синоптиков, в Тульской области постепенно начнется потепление. Ожидается, что к выходным столбики термометров поднимутся до +20.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
горячая водаотключения
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Фестиваль Дениса Мацуева: 13 и 14 мая туляки смогут насладиться концертом академической и джазовой музыки
Фестиваль Дениса Мацуева: 13 и 14 мая туляки смогут насладиться концертом академической и джазовой музыки
«Почему в Туле снова не включают отопление?!»: туляки атаковали горячие линии администрации и правительства
«Почему в Туле снова не включают отопление?!»: туляки атаковали горячие линии администрации и правительства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.