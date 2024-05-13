В Туле на неделю отложили плановые отключения горячей воды

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов принял решение отложить на неделю плановое отключение горячего водоснабжения из-за аномально холодной для мая погоды. По ряду адресов профилактические работы на котельных должны были стартовать с завтрашнего дня.

От жителей поступало много обращений с просьбой перенести сроки отключения горячей воды на время похолодания. Сегодня, 13 мая, Илья Беспалов обсудил вопрос о переносе сроков с директором АО «Тулатеплосеть» Николаем Клейменовым.

С середины этой недели, по прогнозу синоптиков, в Тульской области постепенно начнется потепление. Ожидается, что к выходным столбики термометров поднимутся до +20.