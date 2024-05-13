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«Почему в Туле снова не включают отопление?!»: туляки атаковали горячие линии администрации и правительства
Фото из архива Myslo.

«Почему в Туле снова не включают отопление?!»: туляки атаковали горячие линии администрации и правительства

Погода в Туле и области далека от традиционной майской. Жители негодуют: почему в Москве и других городах отопление вернули, а у нас нет?

В Туле отопительный сезон завершили 24 апреля, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держалась выше +8 градусов. 

«Что с отоплением, пора включать! Засыпали сообщениями МЧС о низких температурах!», «Осветите отсутствие отопления в школах и детских садах! В классах утром было по 15 градусов. В группах детских садов — так же. Почему в нашем городе не могут возобновить отопление? В других городах почему-то могут». Такие обращения поступают в редакцию Myslo. Туляки приводят в пример Москву, где отопительный сезон был возобновлен из-за холодной погоды.

Мэр Москвы Юрий Собянин 6 мая своим распоряжением вернул отопительный сезон москвичам. «Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон», — написал он в своем телеграм-канале.

Myslo обратился в правительство за разъяснениями. По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, отопительный сезон в муниципальных образованиях региона завершился 24 апреля после наступления нормативных погодных условий. Все муниципалитеты приняли соответствующие нормативные акты.

— Действующее законодательство не предусматривает возможность возобновления централизованного теплоснабжения после окончания отопительного сезона, — отметили в правительстве. — Теплоснабжение социальных объектов от индивидуальных котельных может быть возобновлено по решению руководителя организации.

В администрации Тулы на запрос Myslo ответили так:

— В связи с тем, что сразу после окончания отопительного сезона теплоснабжающие организации приступают к работам по гидравлическим испытаниям тепловых сетей и ремонту оборудования на котельных, возобновить отопительный сезон не представляется возможным.

В учреждениях здравоохранения и образования, где есть техническая возможность, подача теплоносителя восстановлена. В соответствии с обращениями учреждений в АО «Тулатеплосеть» ресурсом обеспечены 42 соцобъекта. По инициативе главы администрации города Тулы Ильи Беспалова запланированные остановки на профилактический ремонт котельных, работающих на горячее водоснабжение, отложены на неделю.

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отопительный сезонхолод
Место
Тула
 

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