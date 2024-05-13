Фестиваль Дениса Мацуева: 13 и 14 мая туляки смогут насладиться концертом академической и джазовой музыки

Фото предоставлены минкультом Тульской области.

С 12 по 14 мая в филармонии проходит музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» (6+). Ежегодный проект объединяет юных исполнителей, начинающих свой творческий путь, и всемирно известных музыкантов — все вместе они выступают на одной сцене.



В этом году фестиваль охватил 22 региона России. Он посвящен лауреатам Международного конкурса им. Чайковского — крупнейшего события в мире классической музыки. Фестиваль открылся в Туле выступлением Дениса Мацуева (фортепьяно), Елены Таросян (скрипка), Александра Рамма (виолончель) и Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Алексея Рубина.



13 мая туляки смогут насладиться концертом академической и джазовой музыки. 14 мая выступят лауреаты международных конкурсов. Подробности — на сайте Тульской областной филармонии.