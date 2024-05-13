Бьющий из-под дороги родник на Калужском шоссе уже испортил новый асфальт

Кадр из видео Андрея С.

— Родник, который бьет из-под асфальта на Калужском шоссе, уже размыл новый асфальт, — сообщил в редакцию Myslo автолюбитель Андрей С.

Мужчина первым заметил проблему: в начале мая после ремонта дороги посреди Калужского шоссе буквально забил родник. Вода начала сочиться сквозь новенький асфальт недалеко от поворота к «Тула-Арене», из-под земли течёт вода, прямо посреди дороги.



Фото Алексея Пирязева.

На нашу публикацию откликнулась администрация города. А теперь — рассказала о результатах обследования.

— При комиссионном обследовании сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации г. Тулы, АО «Тулатеплосеть» и АО «Тулагорводоканал» установлено, что на данном участке дороги по Калужскому шоссе сети инженерных коммуникаций не проходят.

При отборе кернов выявлено, что между слоями дорожного покрытия течет грунтовая вода.

В ближайшее время в месте протечки воды на Калужском шоссе запланирован локальный ремонт дорожного покрытия с обустройством дренажной системы на данном участке дороги. Выполнение работ поможет предотвратить разрушение дорожного полотна и устранить течь грунтовых вод.