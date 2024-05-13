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В подземном переходе у автовокзала в Туле не работает система спуска для маломобильных граждан

В подземном переходе у автовокзала в Туле не работает система спуска для маломобильных граждан

О проблеме в соцсетях сообщил туляк, передвигающийся на коляске.

Речь идет о подземном переходе со стороны пр. Ленина у дома № 105.

«Не работает система для маломобильных граждан, нет даже пандуса. И как вы думаете, как человек с ограниченными возможностями должен перейти дорогу? Вот почему так получается? Или вы нас на колясках не считаете за людей? Или мы должны постоянно проходить квесты? Ужас и позор…» — возмутился туляк с ником «Илья Российский».

О проблеме он написал в группе «Подслушано в Туле». В комментариях молодого человека поддержали туляки, сочтя, что такое содержание подземного перехода никуда не годится.

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