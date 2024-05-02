Туляки: «На Калужском шоссе из-под земли течет вода, размывая новый асфальт»

В редакцию обратился Андрей С. с просьбой придать огласке неприятную ситуацию на Калужском шоссе в Туле.

— Там совсем недавно положили новый асфальт, — пишет туляк. — При этом ликвидировать саму причину появления ям, видимо, забыли. А причина проста: недалеко от поворота к «Тула-Арене» из-под земли течёт вода, прямо посреди дороги.

Уж не знаю, родник это или трубы, но когда снимали старое покрытие, ручеек был довольно заметным. Так вот новый асфальт положили прямо на него, сверху.

Сейчас ручеек пробил себе выход уже через свежее покрытие. Пару месяцев — и там опять будут ямы с половину колеса. Справедливости ради, этот «родник» там достаточно давно, и все службы его старательно игнорируют.

Myslo направил запрос в администрацию города.