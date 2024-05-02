Администрация Тулы будет искать виновника протечки на Калужском шоссе

Фото из архива Myslo

Администрация Тулы отреагировала на нашу публикацию о неприятном инциденте на Калужском шоссе: недавно уложенный на дорогу асфальт размывается бьющим из-под земли ручьём.

Оказалось, что дорожное полотно на Калужском шоссе ремонтировала компания ООО «ДСК-108». Работы проводились без заключения муниципального контракта за счет внебюджетных средств.

«На место запланирован комиссионный выход специалистов городского управления по транспорту и дорожному хозяйству, АО «Тулатеплосеть» и АО «Тулагорводоканал» для установления хозяйствующего субъекта, ответственного за протечку воды на проезжую часть и разрушения асфальтового покрытия» – сообщает пресс-служба администрации.