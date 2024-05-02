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Администрация Тулы будет искать виновника протечки на Калужском шоссе
Фото из архива Myslo

Администрация Тулы будет искать виновника протечки на Калужском шоссе

Место размыва асфальта обследует специальная комиссия.

Администрация Тулы отреагировала на нашу публикацию о неприятном инциденте на Калужском шоссе: недавно уложенный на дорогу асфальт размывается бьющим из-под земли ручьём.

Оказалось, что дорожное полотно на Калужском шоссе ремонтировала компания ООО «ДСК-108». Работы проводились без заключения муниципального контракта за счет внебюджетных средств.

«На место запланирован комиссионный выход специалистов городского управления по транспорту и дорожному хозяйству, АО «Тулатеплосеть» и АО «Тулагорводоканал» для установления хозяйствующего субъекта, ответственного за протечку воды на проезжую часть и разрушения асфальтового покрытия» – сообщает пресс-служба администрации.

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ТулаКалужское шоссе
 

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