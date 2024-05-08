Погода в Туле 9 мая: ветрено и прохладно

Фото Алексея Пирязева.

9 мая в Туле будет облачно с прояснением. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха днем — от +2 до +7°С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.