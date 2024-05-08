  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 9 мая: ветрено и прохладно - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 9 мая: ветрено и прохладно
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 9 мая: ветрено и прохладно

Атмосферное давление немного повышенное.

9 мая в Туле будет облачно с прояснением. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха днем — от +2 до +7°С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 08:00 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодасильный ветер

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тула, с Днем Победы!
Тула, с Днем Победы!
В Тульской области 25 работодателей получили субсидии от Соцфонда на 3,2 млн рублей
В Тульской области 25 работодателей получили субсидии от Соцфонда на 3,2 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.