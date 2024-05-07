Тула, с Днем Победы!

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Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области, Герой России.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла! Бойцы и командиры — участники специальной военной операции! Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Этот праздник — символ непревзойденного мужества, высочайшей отваги и несгибаемой стойкости нашего народа. Он дорог всем нам. Священен для каждого.

Туляки и весь российский народ отмечают его с чувством глубокого уважения к ветеранам, которые в тяжелейших боях и неустанном труде одержали бесценную Победу, освободили мир от фашизма, завоевали для нас право на жизнь и свободу. Их подвиг никогда не будет забыт.

Мы всегда будем помнить всех, кто отдал жизнь во имя будущего нашей Родины. Это настоящие герои, исполнившие свой долг до конца.

Доблесть фронтовиков, самоотверженность тружеников тыла служат примером для потомков поколения победителей. Наши сегодняшние защитники чтут славные ратные традиции, заложенные предками, мужественно сражаются с нацизмом в зоне специальной военной операции. Оборонщики работают в три смены, создают вооружение и технику. А жители страны сплотились и помогают фронту всем, чем могут, поддерживают наших парней в борьбе за будущее России.

Мы гордимся ветеранами Великой Отечественной войны и сегодняшними героями! Верим в нашу Победу! Сделаем все для того, чтобы Россия всегда оставалась великой и могучей!

С праздником! С Днем Победы!



Николай Воробьев,

председатель Тульской областной Думы

Николай Воробьев.

Уважаемые земляки!

Дорогие ветераны!

Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с Днем Победы! Проходят годы, сменяются поколения, но этот праздник для всех нас остается самым священным и великим. Он навсегда золотыми буквами вписан в историю нашей страны.

Сегодня мы чтим и помним бесстрашный подвиг тех, кто защищал Родину на поле боя и ковал Победу в тылу. Они освободили человечество от фашизма, отстояли мир, свободу и независимость. Это ярчайший пример мужества, стойкости и патриотизма.

Мы горды тем, что являемся наследниками победителей. И наша святая обязанность — помнить, какой ценой досталась Победа в этой страшной войне, уважительно относиться к героическому прошлому.

Низкий поклон ветеранам и вечная память соотечественникам, которые сложили головы ради мира и нашего будущего!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!



Сергей Гребенщиков,

Депутат Тульской областной Думы,

председатель Совета регионального отделения

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

в Тульской области.

Дорогие земляки! Многоуважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!

79 лет отделяют нас от победного мая 1945 года. Но время не властно над Памятью.

День Победы — главный праздник нашей страны, объединяющий все поколения. Мы никогда не устанем говорить спасибо тем, кто отдал жизнь во имя мира и свободы; тем, кто героическими усилиями ковал Победу в тылу — во имя будущего!

Мужество и героизм поколения победителей стали достойным примером для тех, кто и сегодня с оружием в руках защищает нашу Родину — бойцов на передовой СВО! Низкий поклон и слова глубочайшего признания всем нашим ветеранам и ребятам, несущим военную службу сегодня; всем тем, кто сейчас в тылу помогает бойцам!

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия, добра и мира!

С праздником! С Днем Победы!



Илья Курилов,

генеральный директор ООО «ТОР».

Уважаемые туляки!

От имени коллектива оборонных предприятий ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», АО «АК „Туламашзавод“», АО «Тулаточмаш» и от себя лично поздравляю вас с Днём Победы!

9 Мая — символ памяти, гордости и благодарности тем, кто сражался и победил во имя мира и свободы. Этот день наполнен героизмом, мужеством и любовью к Родине.

Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений. Ваши героические поступки живут в наших сердцах до сих пор. Сейчас туляки снова вынуждены защищать Родину на передовой, и именно фронтовики стали для них примером стойкости и силы духа.

Пусть каждый из нас бережет мир и свободу и стремится к добру и справедливости. Пусть память о подвигах предков укрепляет нашу веру в мирное будущее.

С праздником Великой Победы! Слава героям! Слава России!



Вице-президент ТОР «ТОС»

Никита Дмитриевич Чусов.

Дорогие соотечественники, ветераны, труженики тыла! Территориальное объединение работодателей «Тульский охранный союз» поздравляет вас с Днем Великой Победы!

Сфера деятельности нашей организации — обеспечение безопасности и содействие органам правопорядка, и это лишь небольшой вклад в обеспечение спокойствия граждан и предотвращения террористических угроз в масштабах нашего государства. Многие наши сотрудники — офицеры запаса Вооруженных сил и правоохранительных органов, имеющие боевой опыт в военных и контртеррористических операциях.

Победный май 1945 года вошел в героическую летопись нашего Отечества как символ мужества, доблести и патриотизма многонационального советского народа. Это день нашей памяти и скорби о тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом и спас мир от этой чумы, и одновременно день светлой радости преодоления всех тягот и невзгод в той страшной войне, отголоски которой встречаются, увы, и по сей день. Мы, наследники Великой Победы, никогда не забудем героический подвиг нашего народа, не позволим переписать страницы истории и осквернить вечную память в наших душах и сердцах.

Наша страна, великая и могучая Россия, всегда будет жить и процветать. Пусть над нами будет мирное небо и в каждом доме — счастье, благополучие и любовь. С праздником! С Днем Победы!



Александр Грицаенко,

прокурор Тульской области,

государственный советник юстиции 3 класса.

От коллектива прокуратуры Тульской области и себя лично от самого сердца поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей Тульской области с великим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Велика Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остается в наших сердцах.

Мы искренне гордимся бессмертным подвигом отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, сокрушивших нацизм. Их самоотверженность и несгибаемая вера в правое дело всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к Родине.

Эти великие патриотические традиции и сегодня объединяют народ России, вдохновляют наших героев, которые мужественно защищают Отчизну в ходе специальной военной операции.

Сегодня наш долг сохранить самое ценное, что ценой жизни дедов и отцов удалось отстоять – мир, целостность и независимость нашей Родины!

В этот праздник мы желаем всем быть достойными светлой памяти прадедов, подаривших нам счастье жизни!

Доброго здоровья вам и вашим близким, мира и процветания нашему Отечеству!



Начальник УМВД России

по Тульской области Андрей Даценко

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Тульской области!

Примите самые искренние поздравления с всенародным праздником — Днём Победы!

9 мая по праву стало главным праздником современной России. Он объединяет и придает силы, связывает воедино поколения, призывает брать пример с наших дедов и прадедов. Память — зеркало души каждой человека. Она делает нас сильнее, мудрее.

В этот замечательный день от души желаю ветеранам доброго здоровья, счастья, благополучия, энергии, оптимизма, праздничного настроения, успехов и всего самого наилучшего!

Поздравляю всех жителей нашей области с Днем Победы! Будьте достойны славы тех, кто не пустил врага на тульскую землю! Пусть этот праздник усилит волю и решимость каждого из нас всемерно содействовать укреплению мира, беззаветно служить своему народу! Счастья и мирного неба!

Руководитель следственного управления СК России

по Тульской области Владимир Усов



От лица коллектива следственного управления и себя лично поздравляю всех ветеранов, тружеников тыла и жителей Тульской области с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день олицетворяет собой небывалое единение и стойкость народа, мужество и доблесть. Сегодня мы вспоминаем погибших и бережно храним в наших сердцах память о тех, кто ценой своей жизни отстаивал Родину, об их героизме. Вспоминаем и тех, кто самоотверженно работал в тылу и поднимал страну в послевоенное время. Низкий поклон вам, поколение победителей! Ваша отвага, беззаветная любовь и преданность Отчизне является примером для нас – ваших потомков. Мы не позволим переписать страницы истории и будем отстаивать интересы нашей Родины во все времена.

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги и в каждую семью придет светлое радостное настроение в память о бессмертном подвиге нашего народа. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и мирного неба над головой! С Днем Великой Победы!



Андрей Кишалов,

генеральный директор Охранного холдинга «БАРС».

Уважаемые туляки!

П римите сердечные поздравления с праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая — великий день, ставший символом героизма, смелости и доблести нашего народа. Проходит время, поколения сменяют друг друга, но память о Великой Победе остается в наших сердцах.

Нет ни одной тульской семьи, которую не опалила бы та страшная война. Для всех нас 9 Мая еще и глубоко личный праздник. В этот день мы вспоминаем родных и близких, не вернувшихся с войны или ушедших от нас уже в мирное время, бережно перелистываем семейные альбомы, пересматриваем дорогие сердцу фотографии своих героев. Мы всегда будем помнить о беспримерной храбрости и самоотверженности нашего народа, спасшего мир от фашизма. Пусть поколение победителей служит примером для нынешних и будущих защитников Отечества.

От всей души желаю всем нам здоровья, благополучия, добра! Берегите себя и своих близких!

Коллектив ООО «СПАР Тула»:

Дорогие туляки!

Мы встречаем праздник 9 Мая с чувством глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. От победного мая 1945-го нас отделяет 79 лет. Но сколько бы времени ни прошло, подвиг наших предков — отцов, дедов и прадедов — никогда не сотрется из нашей памяти.

В этот священный день мы низко кланяемся всем тем, кто подарил нам мир и свободу. Благодарим всех, кто героически сражался на фронте, спасал жизни раненым бойцам, самоотверженно трудился в тылу. Это самый главный праздник для каждого из нас. И сегодня наша задача — достойно воспитывать подрастающее поколение, прививая детям, подросткам и молодежи любовь к Родине и своему городу, чувство патриотизма и уважение к старшим.

В этот знаменательный день от всей души желаем мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго! С праздником!