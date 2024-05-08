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В Тульской области 25 работодателей получили субсидии от Соцфонда на 3,2 млн рублей
Фото из архива Myslo

В Тульской области 25 работодателей получили субсидии от Соцфонда на 3,2 млн рублей

Деньги были перечислены в рамках программы субсидирования найма, которая предусматривает частичную компенсацию затрат на зарплату работников.

В 2024 году Отделение Соцфонда России по Тульской области перечислило 25 работодателям региона компенсации на сумму более 3,2 миллиона рублей за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. Получатели субсидии приняли на работу 127 человек.

Благодаря программе работу могут получить граждане, официально признанные безработными или находящиеся под угрозой увольнения в связи с закрытием предприятия. Также программа распространяется на молодежь до 30 лет, беженцев, инвалидов, ветеранов СВО и членов их семей.

Важное условие: граждане, претендующие на трудоустройство, не должны быть зарегистрированы в качестве самозанятых или ИП. Такое требование не предъявляется только к беженцам с Украины и жителям новых территорий.

Для того, чтобы претендовать на господдержку в рамках данной программы, у работодателей не должно быть задолженностей по зарплате и налогам, страховым взносам и штрафам, они не должны находиться в стадии ликвидации или банкротства, а еще обязательно наличие государственной регистрации до 2024 года.

Участвовать могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Субсидия на каждого работника составляет один МРОТ плюс компенсация затрат на страховые взносы. Такую сумму работодатель получит трижды.

Все подробности можно узнать по телефону единого контакт-центра: 8(800)100-00-01.

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Фотограф:
сегодня, в 22:33 0
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