Алексей Дюмин: «Вместе с Президентом мы будем делать всё, чтобы наша страна становилась сильнее»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация Владимира Путина. Он принес присягу народу России и официально вступил в должность.

После церемонии губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что цели развития страны на ближайшие годы обозначены в Послании Президента. Среди ключевых — укрепление суверенитета России по всем направлениям, в том числе — технологическом. И Тульская область как промышленный центр и оружейная столица четко понимает свои задачи, роль и меру ответственности.

«В это непростое и судьбоносное для России время очень важно, что страну возглавляет такой сильный и уверенный Президент. Владимир Владимирович Путин — лидер, которого поддерживает абсолютное большинство наших граждан. Вместе с Президентом мы будем делать всё, чтобы, несмотря ни на какие вызовы и угрозы, наша страна становилась сильнее и могущественнее», — добавил Дюмин.