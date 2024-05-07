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Жесткая схватка гадюк в Тульской области попала на видео
Скрин с видео группы «ВКонтакте» «Записки биологов Тульской области».

Жесткая схватка гадюк в Тульской области попала на видео

Бой самцов гадюк определяет, за кем остается территория. Проигравший должен уползти.

В Тульской области проснулись и ведут активную жизнь змеи. 

«Ранней весной они выходят из своих зимовочных убежищ беззащитными: змеи — хладнокровные животные, и при низких температурах заторможены, медлительны. С повышением температуры воздуха змеи становятся активнее. Спустя некоторое время самцы линяют, сбрасывая старые кожные покровы, после чего готовы к размножению», — рассказывает автор группы в соцсети «ВКонтакте» «Записки биологов Тульской области» Роман Терентьев.

Он отмечает, что в апреле–мае в Тульской области можно стать свидетелем турниров между самцами змей.

Самцы обыкновенной гадюки, ползая в поисках самки, порой встречаются друг с другом, начиная бой за территорию. Суть турнира в том, чтобы обвить телом противника и прижать его голову к земле. Бои могут длиться до 15 минут с перерывами.

Заканчивается турнир тем, что проигравший самец уползает.

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