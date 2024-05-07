Где в центре Тулы запретят продажу алкоголя 9 мая

В соответствии с законом Тульской области, в День Победы запретят розничную продажу алкогольной продукции в местах массового скопления людей. Так, ограничения будут действовать во время Парада Победы, который пройдет на площади Ленина с 10 до 11 часов. Приобрести алкоголь нельзя будет за три часа до начала, во время проведения и в течение трех часов после окончания мероприятия.

— Администрация Тулы рекомендует хозяйствующим субъектам заблаговременно разместить информацию об ограничении продажи алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от площади Ленина, 9 мая с 12 до 14 часов, — отметили в муниципалитете.