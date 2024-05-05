В Туле перекрыто движение по Новомосковскому шоссе

На Пасху, 5 мая, вводятся следующие ограничения движения:

с 00.00 до 16.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Староникитской, ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км);

с 5.00 до 16.30 ограничено движение для личного транспорта по ул. Староникитской, ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской, 116 до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе на участке от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км), с 8.00 до 15.00 — по ул. Киреевской (Скуратово) на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.

Подробнее о том, какие ограничения введены 5 мая в связи с Пасхой, и как ходят транспорт, Myslo писал здесь.