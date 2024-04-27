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Как в Туле на Пасху будет ходить общественный транспорт

Как в Туле на Пасху будет ходить общественный транспорт

В городе будет ограничено движение транспорта.

Количество автобусов, осуществляющих перевозки к Смоленскому кладбищу, 27, 28 апреля и 4 мая увеличат на 18 единиц: на маршруте № 13 — на 4 ед., № 13А — на 3 ед., № 1 — на 9 ед., № 52В — на 2 ед. 

На Пасху, 5 мая, вводятся следующие ограничения движения:

  • с 00.00 до 16.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Староникитской, ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км);
  • с 5.00 до 16.30 ограничено движение для личного транспорта по ул. Староникитской, ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской, 116 до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе на участке от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км), с 8.00 до 15.00 — по ул. Киреевской (Скуратово) на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.

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На период проведения торжественной церковной службы во Всехсвятском кафедральном соборе с 20.00 4 мая до 3.00 5 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина, 
  • по ул. Тургеневской на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого, 
  • по ул. Пирогова на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого, 
  • по ул. Глеба Успенского на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого.

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На период проведения торжественных ночных богослужений 5 мая с 00.00 до 4.00 организована работа трамваев, троллейбусов и автобусов.

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Также 5 мая с 6.30 до 15.00 до Смоленского кладбища и других мест захоронений организовано дополнительное движение автобусов в режиме «экспресс» и «полуэкспресс» с предоставлением всех льгот.

Перевозки будут осуществляться 33 единицами автобусов.

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Также 11 и 12 мая будет увеличено количество автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров до Смоленского кладбища, на 18 единиц на маршрутах № 13, 13А, 1, 52В. 

На Радоницу, 14 мая, будет увеличено количество автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров до Смоленского кладбища, на 36 единиц на маршрутах № 13, 13А, 1, 52В, 16, 18, 28. 

С 00.00 до 17.00 вводятся ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств: 

  • по Новомосковскому шоссе (нечетная сторона) на участке от дома №С5 до ул. Центральной в дер. Малевка (в районе Центрального входа Смоленского кладбища), 
  • по ул. Пржевальского в районе Смоленского кладбища (вход № 3).

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Администрация Тулы просит автомобилистов заранее выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы.

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