Соболезнуем метеозависимым: в ближайшие дни Землю атакуют магнитные бури

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Мощная вспышка на Солнце произошла в минувшую пятницу. По прогнозам специалистов, приход плазменного облака к Земле пройдет в первой половине дня 5 мая. По результатам компьютерного моделирования в вечерние часы 5, а также 6 и 7 мая на Земле ожидаются магнитные бури класса G1.