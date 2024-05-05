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Соболезнуем метеозависимым: в ближайшие дни Землю атакуют магнитные бури
Изображение freepik.com

Соболезнуем метеозависимым: в ближайшие дни Землю атакуют магнитные бури

Об этом рассказал центр погоды «Фобос».

Мощная вспышка на Солнце произошла в минувшую пятницу. По прогнозам специалистов, приход плазменного облака к Земле пройдет в первой половине дня 5 мая. По результатам компьютерного моделирования в вечерние часы 5, а также 6 и 7 мая на Земле ожидаются магнитные бури класса G1.

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