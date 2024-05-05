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Новый арт-объект: тульский мастер изготовил гармонь в стиле стимпанк металарт

Новый арт-объект: тульский мастер изготовил гармонь в стиле стимпанк металарт

Необычный «памятник» гармошке выше человеческого роста теперь украшает территорию предприятия «Тульская гармонь».

Стильная металлическая гармонь уже заняла свое место на улице 5-й Криволученской в Пролетарском округе Тулы. Случайному прохожему увидеть ее не получится: арт-объект находится на закрытой территории фабрики «Тульская гармонь».

О том, как проходил процесс создания гармони, Myslo рассказал сам мастер Кирилл Климов.

— Всё просто, ничего выдающегося. Нарисовал эскиз, руководство предприятия утвердило его. На создание объекта ушла неделя, — рассказал Кирилл Климов. 

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Эскиз.

И вот что получилось:

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На фото сам Кирилл Климов.

Как рассказал мастер, стиль, в котором изготовлена гармонь, называется артворк, ресайкларт или металарт.

— Основной мой стиль — ресайкларт (recicleart), из металлолома — красивое. Но я люблю и стимпанк, и дизельпанк, и другие стили, — рассказал Кирилл.

Гармонь так запала мастеру в душу, что теперь он замечает этот инструмент буквально всюду!

— Недавно вот снял видео, как на улице Металлистов прекрасно играет гармонист из народного ансамбля «Озорные переборы». Это как с рождением ребенка: сразу начинает казаться, что все вокруг с колясками. Так и у меня с гармошкой.

Работы Кирилла Климова знают многие туляки. Своих читателей Myslo познакомил с мастером пять лет назад. Читайте о нем в материале «Милые роботы, пауки и динозавр: туляк делает крутые вещи в стиле стимпанк». На недавнем фестивале стимпанка Ferrum в Туле Кирилл Климов тоже был в центре внимания.

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Автор:
сегодня, в 12:50 +6
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Событие
гармоньарт-объект
Люди
Кирилл Климов
Место
Тула

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