Дома на любой вкус и постоянные пробки: какое жильё продаётся в Левобережном

Фото: avito.ru

Перед вами – новая подборка интернет-объявлений от Myslo!

Наш очередной еженедельный обзор тульской недвижимости мы решили посвятить микрорайону Левобережный. Он – один из «новых» районов, с которых началась история Большой Тулы. В качестве плюсов Левобережного жители называют близкое расположение к центру города, а вот минусов гораздо больше – туляки жалуются на постоянные пробки, нехватку общественного транспорта и социальной инфраструктуры.

Микрорайон активно застраивается и достраивается, так что большинство квартир здесь продаются либо в варианте «голые стены», либо с чистовой отделкой. Здесь есть дома на любой вкус – от компактных трёхэтажных до типовых девятиэтажек и «свечек» высотой в 20 этажей и более.

Критерии нашей подборки простые: вторичная прямая продажа от частного лица и наличие ремонта. Таких квартир в Левобережном нашлось всего 23, причём большинство – однокомнатные. Самые интересные варианты – перед вами. Поехали!

Одна из самых доступных по цене квартир – студия в трёхэтажном доме на Уютном проезде. Верхний этаж, 27,3 кв. м., совмещённый санузел и балкон. Окна выходят на двор, сделан косметический ремонт.

Вот что пишет владелец: «Кухонный гарнитур остаётся в подарок новым хозяевам. Вокруг дома есть детские и спортивные площадки. Магазины, школы, детские садики – всё это находится в пешей доступности». Цена – 3,35 млн рублей.

Почти вдвое дороже – 6600000 рублей стоит «евродвушка», переделанная из однокомнатной квартиры площадью 48,7 квадратных метров. Она находится на 8 этаже 22-этажного дома на ул. Аркадия Шипунова.

Сделан современный дизайнерский евроремонт, совмещенный санузел. Во дворе есть детская и спортивная площадка, а также парковка для автомобилей. В доме работает консьерж.

В четырнадцатиэтажном доме в ЖК «Суворовский» выставлена на продажу 55-метровая двухкомнатная квартира. Первый этаж, дизайнерский ремонт, панорамные окна и просторная кухня – 12,7 кв. м со всей необходимой встроенной техникой.

В ванной установлена душевая в стиле «лофт» с тропическим душем, столешница и раковина из искусственного камня, теплые полы с терморегуляторами. У дома есть своя парковка со шлагбаумом – двор свободен от машин. Стоит этот вариант 8,45 млн рублей.

За 9,8 млн рублей вы можете стать обладателем просторной «трёшки» на последнем этаже пятиэтажки на 2-м Восточном проезде. 85 кв. м, хороший ремонт и удобная планировка с изолированными, отдалёнными друг от друга, комнатами.

Полы с подогревом, индивидуальное отопление, двухконтурный котёл, кухня со встроенной техникой. Ванна с джакузи, балкон с панорамным видом и тонированными окнами. Во дворе установлен шлагбаум и 11 камер видеонаблюдения, новому владельцу останется часть мебели.

Самый дорогой вариант сегодняшнего обзора – 4 комнаты на последнем этаже девятиэтажного дома на ул. Аркадия Шипунова. 93 кв. м., евроремонт, изолированные комнаты с окнами, выходящими на две стороны. Есть гардеробная.

Вот что пишет продавец: «Кухня-гостиная, полноценные просторные комнаты, качественный ремонт, который не требует никаких вложений и продается, частично с мебелью. Есть вся необходимая техника. Балконы застеклены. Один взрослый собственник. Соседи — приятные и ненавязчивые, с ними легко поддерживать хорошие отношения». Цена – 12,9 млн рублей, возможен небольшой торг.

Друзья, есть ли среди вас жители Левобережного? Расскажите о плюсах и минусах вашего микрорайона в комментариях!