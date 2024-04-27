  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Определены победители конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Определены победители конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС Тульской области

Определены победители конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС Тульской области

На заседании конкурсной комиссии были подведены итоги конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС.

Зарекомендовавший себя и востребованный у общественных активистов конкурс инициативных проектов с 2021 года организует и проводит Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» при участии администраций муниципальных районов (городских округов) региона и при поддержке областного правительства. Целью конкурса является поддержка инициатив сельских старост и руководителей ТОС и вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства территорий. 

Конкурс нынешнего года по традиции отличался рядом новшеств, принятых по итогам анализа предыдущих конкурсов и полученной от участников обратной связи. Так, конкурс начался на несколько месяцев раньше и, соответственно, итоги также были подведены раньше обычных сроков предыдущих лет. 

Заявки конкурсантов принимались в электронной форме на платформе moydvor71.ru.

177 заявок старост и руководителей ТОС успешно прошли этап модерации и были допущены к следующему этапу конкурса — голосованию в поддержку проектов. Данный этап также претерпел изменения: помимо электронного, состоялось очное голосование на счетных участках. Всего в поддержку проектов проголосовали почти 400 тысяч жителей региона. 

10 проектов-победителей конкурса были определены на заседании конкурсной комиссии (6 проектов старост сельских населенных пунктов и 4 проекта ТОС).

Будут обустроены 4 спортплощадки, 2 детские площадки, 3 многофункциональные площадки для игровых видов спорта, 1 зона для досуга и отдыха. 

В числе победителей — проекты старост и руководителей ТОС Кимовского, Киреевского, Заокского районов, городских округов Ефремов и Алексин, городов Узловая, Венев, Новомосковск и Тула. 

«В муниципальных образованиях региона конкурс традиционно ждут и активно принимают в нем участие, — отметила член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, председатель Ассоциации „Совет муниципальных образований Тульской области“ Марина Карташова. — Возможность обустроить в своем населенном пункте место для детских игр, занятий спортом или проведения мероприятий вызывает интерес жителей. Конкурс инициативных проектов нужен и важен для людей».

«Радует достаточно большое количество заявок, это говорит о том, что сельские старосты и руководители ТОС активно работают с населением, — подчеркнула первый заместитель председателя Тульской областной Думы Галина Алешина. — В этом году много победителей среди жителей сельских территорий, где обустройство нового общественного пространства зачастую становится местом притяжения всех жителей, точкой, где они собираются для совместного насыщенного полезного досуга, физического и нравственного развития». 

Со списком победителей конкурса инициативных проектов сельских старост и лидеров ТОС можно ознакомиться на сайте Ассоциации «СМО Тульской области»

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:40 0
Другие статьи по темам
Событие
ТОСконкурслидеры ТОС
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Въезд в Кондуки станет платным с 28 апреля
Въезд в Кондуки станет платным с 28 апреля
В Туле чествовали работников скорой медицинской помощи
В Туле чествовали работников скорой медицинской помощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.