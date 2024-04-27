Въезд в Кондуки станет платным с 28 апреля

Фото Алексея Пирязева

Об этом Myslo сообщили в администрации Узловского района.

С 28 апреля возле Романцевских гор заработает шлагбаум и ЧОП. Въезд станет платным с воскресенья и продлиться все майские праздники.

Ранее Myslo рассказывал, что туристический сезон в Кондуках начнется 1 мая и продлится до 30 сентября. На территории установят три туалета и шесть мусорных контейнеров. Неизвестно в связи с чем его решили начать раньше заявленной даты.

Въезд на мототехнике в Кондуки обойдется в 100 руб., на легковом автомобиле — 200 руб., внедорожнике, кроссовере-минивэне — 300 руб., микроавтобусе, автобусе и грузовом транспорте — 500 рублей.

Как отметил источник, оплата берется разово: парковка на территории Романцевских гор бесплатная. Не будут платить и велосипедисты.