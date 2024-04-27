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Въезд в Кондуки станет платным с 28 апреля
Фото Алексея Пирязева

Въезд в Кондуки станет платным с 28 апреля

Об этом Myslo сообщили в администрации Узловского района.

С 28 апреля возле Романцевских гор заработает шлагбаум и ЧОП. Въезд станет платным с воскресенья и продлиться все майские праздники.

Ранее Myslo рассказывал, что туристический сезон в Кондуках начнется 1 мая и продлится до 30 сентября. На территории установят три туалета и шесть мусорных контейнеров. Неизвестно в связи с чем его решили начать раньше заявленной даты. 

Въезд на мототехнике в Кондуки обойдется в 100 руб., на легковом автомобиле — 200 руб., внедорожнике, кроссовере-минивэне — 300 руб., микроавтобусе, автобусе и грузовом транспорте — 500 рублей. 

Как отметил источник, оплата берется разово: парковка на территории Романцевских гор бесплатная. Не будут платить и велосипедисты. 

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Фотограф:
сегодня, в 18:01 0
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Место
Романцевские горыКондуки

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