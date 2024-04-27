В Туле чествовали работников скорой медицинской помощи

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

27 апреля в Доме Дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи и 115-летию службы скорой помощи в Тульской области.

От имени губернатора Алексея Дюмина сотрудников Территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи (ЦМК) поздравил его первый заместитель Дмитрий Миляев.

— Сегодня профессиональный праздник отмечает более 2000 сотрудников Тульского центра медицины катастроф. Это врачи, фельдшеры, водители, работники диспетчерского отдела и другие специалисты. Все вы — искренние и неравнодушные люди, для которых любимая профессия стала призванием. Это очень трудная, напряженная работа, требующая повышенного внимания, собранности, умения действовать быстро и эффективно, — сказал Дмитрий Миляев.

Он отметил, что общая задача областного правительства и федерального центра — повышать доступность и качество медицинской помощи. При поддержке губернатора Алексея Дюмина медицинские бригады дополнительно оснащаются современным оборудованием, регулярно обновляется автопарк Центра медицины катастроф, выполняется капремонт подстанций, укрепляется кадровый состав. Продолжает работу санавиация, которая помогает быстро эвакуировать самых сложных пациентов.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский отметил, что за последние годы служба скорой помощи в регионе была серьезно модернизирована: централизована структура учреждения, разработаны и внедрены новые алгоритмы приема вызовов. Сотрудники ЦМК постоянно повышают квалификацию, совершенствуют свои навыки оказания экстренной помощи.

— Благодаря информатизации у бригады скорой помощи есть возможность уже в пути на вызов просмотреть электронную историю болезни пациента, рассчитать оптимальный маршрут следования. А вызвать бригаду скорой сегодня можно через приложение на телефоне. Внедрение этих решений, а также обновление материально-технической базы позволило повысить качество оказания медицинской помощи и сократить среднее время ожидания бригады скорой помощи на экстренные вызовы до 13,5 минут — это один из лучших показателей в России, — подчеркнул Михаил Малишевский.

Дмитрий Миляев и Михаил Малишевский поблагодарили работников скорой помощи за нелегкий, самоотверженный труд, за профессионализм и верность врачебному долгу, за неравнодушие, терпение и отзывчивость. Они вручили отличившимся сотрудникам региональные награды.

В Территориальном центре медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи работают 83 врача, 1184 работников среднего звена и 605 водителей автомобилей скорой помощи. На линию ежедневно выходит 140 бригад скорой помощи, которые выполняют около 1300 выездов.