Проверка слуха: на месте «Типографии» и Concert Hall на ул. Ф. Энгельса построят новый ЖК?

Фото Алексея Пирязева.

Здание по адресу ул. Ф. Энгельса, 70-а — знаковое для Тулы. Раньше в нем находилась тульская типография «Лев Толстой». Сейчас в нем чего только нет: звукозаписывающие студии, концертный зал, репетиционные базы и фитнес-студии, фотостудии, «Мастера стилей» — молодежное движение уличного спорта. До недавнего времени существовал еще и культурный центр «Типография».

В феврале 2024 года стало известно о смене собственника здания. Как сообщил КЦ «Типография», новый владелец — ООО «СЗ „Панорама“». Именно эта организация выслала культурному центру уведомление о выселении, вызвавшее в Туле резонанс.

Вместе с этим появилась и информация, что в этом месте возведут новый жилой комплекс. «Все арендаторы здания ищут новые площади. До октября там не будет ничего», — рассказал Myslo источник.

По соседству с ул. Ф. Энгельса, 70-а находится ЦО № 34 и колледж искусств. «Их тоже уберут», — говорит источник. Чтобы узнать, так ли это, Myslo отправил запросы в администрацию и минкульт, опросил арендаторов.

Здание выкупил застройщик

Сейчас организации, расположенные в здании, продолжают работать. У самого большого — клуба Concert Hall — график концертов расписан до середины мая. Возможно, это связано с нововведением этого года — процедурой согласования концертов.

И все же одно из анонсированных мероприятий пройдет точно — 16-й сезон рок-фестиваля «МолоТняК». Его организатор, Анастасия Асфандиярова, рассказывает:

Анастасия Асфандиярова — Фестиваль «МолоТняК» проводится в Туле с 2003 года. Все 20 лет мы работали на разных площадках, среди которых особо хотелось бы выделить Concert Hall. В период пандемии мы продуктивно провели 13-й и 14-й сезоны на этой площадке и возродили традицию «живых» отборочных концертов. Так в Туле зажглись новые рок-звезды! В этом году в Concert Hall мы решили провести финал 16-го сезона «МолоТняКа». С этой площадкой связаны самые теплые воспоминания. Будет очень жаль, если она закроется.

Немногие арендаторы помещений в здании согласились комментировать информацию о сроках продления договоров: «Не хотим говорить на эту тему, даже без фамилий и названий организаций».

Вот что рассказал один из арендаторов на условиях анонимности:

— У нас сразу несколько офисов в этом здании. В январе 2024 года мы пролонгировали договор с предыдущим арендодателем. Уже в феврале получили документы о том, что собственник здания сменился. Реквизиты в новом договоре принадлежали застройщику «Панорама». По городу ходили слухи, что на этот участок земли имеют виды застройщики, что здесь могут возвести новый ЖК. Но точной информации нет. Новый договор аренды мы подписали, но, понимая, что это все ненадолго, сразу начали искать новый офис. Хотя помещения на ул. Ф. Энгельса снимаем уже 16 лет.

Насколько мне известно, договор на аренду со всеми арендаторами пролонгировали до осени. Вероятно, арендаторы съедут до октября. Кроме того, ходят слухи, что новые собственники не будут готовиться к отопительному сезону. Наш переезд случится раньше осени, в новом офисе уже идет ремонт.

Еще один арендатор рассказывает:

— Мой договор с прежним собственником здания действовал до конца июля 2024 года. Новый владелец представил новый договор, и сроки в нем не изменились. Но конкретики никакой. Выгонят нас, не выгонят — неясно.

А что с соседями?

По кадастровой карте площадь здания составляет около 12 тыс. кв. м. Хватит ли для возведения ЖК? Вряд ли.

В администрации города Myslo ответили, что дом № 70-а не являлся собственностью муниципального образования и «на каком-либо праве третьим лицам не предоставлялся». Земельный участок находится в частной собственности.

— Участок с кадастровым номером 71:30:040202:7 расположен в многофункциональной общественно-деловой зоне О-1, в которой размещение объектов жилой застройки не предусмотрено. Вид разрешенного использования земли — для закрепления участка, фактически занимаемого под производственным и редакционно-издательским корпусом, — подчеркивается в ответе.

В муниципалитете отметили, что документация по планировке территории в отношении данного земельного участка не разрабатывалась и не утверждалась.

«Разрешение на строительство в границах вышеуказанного земельного участка администрацией Тулы не выдавалось, документация на рассмотрение в администрацию не поступала».

А вот земельный участок, отведенный под здание школы, является собственностью муниципалитета и предоставлен учреждению на праве бессрочного пользования.

— Заявлений и обращений по изменению границ земельного участка под школой, а также о прекращении прав МБОУ «ЦО № 34» на объекты недвижимости в администрацию города Тулы не поступало, — подчеркнули в администрации.

Аналогичная история и с колледжем культуры. Земельный участок находится в праве бессрочного пользования у ГПОУ ТО «Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского» для эксплуатации здания колледжа и территории.

— В министерство культуры Тульской области и ГПОУ ТО «Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского» заявлений об отчуждении земельного участка для строительства жилого комплекса не поступало, — отметили в минкульте.

Также Myslo запросил информацию у застройщика о планах по данному объекту. Но сообщение осталось без ответа.