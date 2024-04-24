Глава администрации Новомосковска получил представление прокуратуры за две большие свалки

В Новомосковске в районе дома № 27 по ул. Белинского прокуратура обнаружила две несанкционированные свалки бытовых отходов, каждая размером более 20 кв. м. Орган местного самоуправления не смог их вовремя выявить и ликвидировать.

Прокуратура города внесла главе администрации представление с требованием устранить выявленные нарушения. Должностное лицо администрации вызвали в ведомство для объявления постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).