Из-за халатности чиновников в Туле на ул. Зорге люди живут в аварийном доме

Следователи СК начали проверку по факту нерасселения аварийного дома в Пролетарском округе.

Многоквартирный дом, расположенный по улице Р. Зорге в Туле, признан аварийным в 2008 году, однако до настоящего времени жильцы дома не расселены. Точный адрес дома не уточняется.

Следователи Пролетарского отдела СУ СК России по Тульской области начали доследственную проверку по факту халатности при расселении аварийного дома.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.