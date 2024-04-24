Депутаты Тульской облдумы высадили 215 саженцев елей и дубов в яснополянском лесу

Фото Дмитрия Дзюбина.

Хотя небо и было слегка хмурым, но стояла все же приятная прохладная погода, прекрасно подходящая для посадки деревьев. Мелкий дождик обошел Ясную Поляну стороной, позволив депутатам Тульской облдумы сделать по-настоящему полезное дело — высадить 215 саженцев елей и дубов.

Традиционно народные избранники и члены Молодежного парламента сделали общее фото возле усадьбы Льва Николаевича Толстого.

В этот раз высадить дубы и ели предстояло на лесном участке.

По словам хранительницы мемориального леса Ирины Костюковой, неподалеку от этого места находилась засечная черта, восточная граница владений и пашня Толстых.

— Вернувшись из-за границы, Лев Николаевич понял, что лес дает большую прибыль. Решил уподобиться местным помещикам и тоже посадил. Правда, деревья погибали. Здесь — склон, ели не выдерживают ожога корневой шейки. Лев Николаевич выдал Софье Андреевне генеральную доверенность на ведение хозяйственных дел. Она пригласила лесничего, который сказал, что посадить надо так, чтобы лиственные затеняли ели. Пять лет Софья Андреевна билась, но деревья продолжали умирать. Дело в том, что они были посажены в слишком благоприятных погодных условиях. Она вспоминала в «Моей жизни» посадку деревьев так: «Хорошая погода, солнце, сухо». Нельзя! Надо, чтобы было прохладно или лил дождь, тогда — хорошая приживаемость! — рассказала Ирина Костюкова.

В далеком 1889 году Софья Андреевна размечала пространство леса определенным образом — ромбами, квадратами и треугольниками. На участке есть определенная точка, с которой отрывается вид на стройный ряд берез и дубов.

— Сохранились дубы, высаженные Софьей Андреевной еще в 1889 году. В 1940 году проводилось лесоустройство; писали с удивлением, как здесь все четко размечено ромбами и треугольниками. С тех пор и прижилось название «ромбы». А вообще Софья Андреевна назвала это «елово-дубовыми клиньями». Поэтому, когда мы с вами идем, то видим четко размеченное пространство, — пояснила Ирина Костюкова.

Сильный урон деревьям нанесла вспышка жука-короеда в 2011 году. Боролись как могли: вешали феромонные ловушки, удаляли свежезаселенные вредителями деревья, но лишились фактически 30% зеленых насаждений. Влияет и глобальное потепление. Так, по многолетним наблюдениям, среднесуточная температура в Ясной Поляне составляла около 4 °С. А в прошлом году она выросла до 7 °С. Деревья высыхают, с этим ничего нельзя поделать — только высаживать новые.

Так, в 2015 году на данном участке народные избранники и волонтеры уже высадили ели. Кроме того, депутаты Тульской областной Думы и Молодежного парламента восстанавливали посадку елочек-ромбов в 2016 и 2017 годах, в 2021-м посадили 470 саженцев, сажали березы в Старой Абрамовской посадке в 2015 году, елочки под Грумантом в 2018 и 2019 годах, посадили дубы у могилы Льва Толстого в 2022-м и 400 саженцев в 2023 году.

Спустя девять лет деревья солидно подросли и радуют глаз. Однако осталось пустое пространство.

— Годами я думала, как лучше заполнить здесь пустые места. Решила, что будет отлично высадить здесь дубы в треугольниках, — обратилась к депутатам хранитель леса. — Желаю вам успехов! Радуйте нашу землю!

Прослушав инструктаж, депутаты поделились своими впечатлениями.

Николай Воробьев, председатель Тульской облдумы:

— Сегодня прекрасное апрельское утро! И мы собрались здесь, чтобы в 17-й раз традиционно посадить деревья. Мы находимся в тех местах, в которых Софья Андреевна лично разбивала ромбы, треугольники и сажала лес. План его утвердил сам Лев Николаевич. Безусловно, это событие очень интересное и даже трогательное. Не каждому человеку удается посадить свое дерево в Ясной Поляне. И каждый депутат Тульской областной Думы, который хоть единожды принял участие в этом мероприятии, гордится этим! Конечно, мы надеемся, что каждое дерево, посаженное нами, приживется. Если нет, то мы обязательно в следующему году восстановим!

К слову, как отметила хранитель леса, 98% деревьев, посаженных депутатами, приживаются.

Екатерина Толстая, депутат и директор музея-усадьбы отметила: именно эти места вдохновляли Льва Николаевича на создание сцен некоторых романов. Именно здесь, по задумке писателя, гуляли Китти и Левин — персонажи «Анны Карениной».

— Безусловно, своими силами сотрудники музея не справились бы с таким количеством саженцев. Эта часть леса рукотворная, посажена Львом Николаевичем и Софьей Андреевной в конце XIV — начале XX века. Безусловно, для нас очень важно восстановить лес в том виде, в котором его видели Толстые, в котором он был описан в романах. Усилием депутатов и других волонтеров лес приобретает те очертания, которые были во времена жизни Льва Николаевича. Это огромная помощь, и мы сердечно благодарны за нее!

Одна из старожилов данной акции — первый зампред областной Думы Галина Алешина — отметила важность зеленых насаждений для здоровья:





— Я стараюсь принять участие каждый год, не получалось только в ковидный. Очень большой вклад в эти места сделала Софья Андреевна. Символично, что мы сажаем деревья в год, юбилейный со дня ее рождения. Многие деревья погибли во время Великой Отечественной войны, в другие годы — от короедов.

Очень хочется, чтобы ели здесь прижились, чтобы та красота и исторический ландшафт, заложенный здесь, были восстановлены. Ну и конечно, чтобы в этих местах гуляли наши многочисленные туристы. Как врач хочу отметить, что зеленые насаждения — это «легкие» нашей земли, а новые деревья будут насыщать это место фитонцидами.

Председатель комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Юрий Моисеев также старается принимать участие каждый год.

— Высаживаю здесь деревья уже 14-й или 15-й раз. Мне приятно быть участником такого благого дела! Чувствую себя, как в школьные тимуровские годы, когда выезжали всем классом за город. Мы сажали сосновый бор в Алексинском районе. Эта посадка сейчас себя очень хорошо чувствует. Приятно видеть, как много лет назад посадил дерево, а сегодня оно — уже несколько метров!

Зам. председателя комитета по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству Сергей Гребенщиков участвует в акции пятый год подряд. Однако всегда откликается на любую возможность озеленить ландшафт, будь то саженцы деревьев или цветы:

— Ясная Поляна — важное и культовое место для Тульской области! Таких мест силы в России вообще немного. Когда в первый раз сюда приехал, начал узнавать про ромбы и почему сажать лес надо определенным образом. Всегда приезжаю со своими детьми. В этот раз сын заболел и, к сожалению, не смог присутствовать, хотя в прошлом году он стал персональным помощником Екатерины Александровны и посадил с ней несколько саженцев.

В любом случае мы всегда стараемся привлекать к таким мероприятиям свои семьи и Молодежный парламент!

Свои эмоции от участия в акции выразил председатель комитета по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Денис Бычков:

— Разные весенние акции — субботники, благоустройство, посадка деревьев — для меня с детства традиция. Мне нравится участвовать в этой работе, она приносит реальную пользу. Тем более приятно трудиться в Ясной Поляне, всемирно известном музее-усадьбе, который требует постоянного внимания и заботы.

Своими впечатлениями поделился депутат и ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Константин Подрезов:

— Восстанавливать исторический облик Ясной Поляны — благое дело. Думаю, как и при Льве Николаевиче, здесь должно быть место уединения, куда захочется возвращаться, чтобы насладиться тишиной и покоем. Смотрю сегодня на вековые деревья и думаю, что лет через сто, когда такими же огромными станут наши саженцы, конечно, никто не вспомнит, кто их сажал, но людям будет приятно приходить сюда и отдыхать в тени дубов и елей.

Заместитель председателя Думы Александр Рем признался, что, участвуя в акции каждый раз, с интересом узнает что-то новое, ведь в Ясной Поляне все — живая история.

— Даже названия великолепные, например: «Абрамовская посадка», «Елочки под Грумантом», «Чепыж», «Старый заказ». Часто с семьей приезжаем в Ясную Поляну. Я ребенку показываю деревья, которые мы привезли сюда маленькими саженцами, а теперь они стали высокими и красивыми.

Депутат Марина Белькова тоже связала акцию в Ясной Поляне с темой семьи.

— 2024 год — Год семьи в России, а мы все знаем о том, что нужно построить дом, вырастить сына и посадить дерево, — с улыбкой говорит Марина Валерьевна. — Мы сажаем эти деревья ради будущих поколений, ради наших детей, внуков, ведь, собственно, ради них мы и живем. Пройдут годы, деревья будут расти и радовать наших потомков.

А вот что говорят самые юные участники акции.

Артур Ващенко:

— Я приехал на акцию в первый раз. Хочу продолжать в дальнейшем, потому что действительно чувствую свой вклад. Можно будет через несколько лет приехать, посмотреть на деревья, высаженные мною, показать другим!

Александр Строгонов:

— Считаю, что высаживать деревья в Ясной Поляне важно, потому что маленький процент населения делает это. Максимум — на общегородских субботниках. Иногда тут бываю и смотрю, прижились ли деревья, которые высаживал в прошлый раз. Дубы с прошлого года, кстати, прижились. Я продолжу участвовать в данной акции и в следующем году, работы — непочатый край. Кстати, в прошлый раз нашел здесь желудь и прорастил его дома. Уже пересадил. Когда прорастет, планирую посадить здесь свой дуб от имени Молодежного парламента.

Александр Платонов:

— Я родом из Щекино. Доехать до Ясной Поляны мне ближе, чем из облцентра. У меня трое детей, и мы с семьей часто приезжаем сюда, гуляем здесь в выходные. Для меня важно вложить свое время и усилия в этот лес. В следующий раз, гуляя с детьми, буду показывать места, в которых посадил ели и дубы. Важно на своем примере показывать, как надо заботиться о природе.

Член Молпарламента, новомосковец Никита Марчик рано утром приехал из родного города, чтобы успеть посадить деревья в Ясной Поляне. Он участвует в акции второй раз, но надеется продолжить традицию.

— Внести свой вклад в восстановление такого значимого исторического места для меня огромная гордость. Эмоции переполняют! — поделился впечатлениями молодой человек. — Благодаря участию в акции я, можно сказать, по-новому взглянул на Ясную Поляну. Оказывается, то место, где мы работаем, — это не просто лес: все деревья здесь посажены по специально разработанной схеме. Это очень интересно. Считаю, что нужно привлекать больше моих ровесников к таким мероприятиям, чтобы ребята лучше изучали свой родной край.