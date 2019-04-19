Депутаты Тульской облдумы посадили 250 ёлочек в Ясной Поляне

Погода выдалась как по заказу – малооблачная, безветренная и довольно теплая. Кстати, как заметили депутаты, за все время акции, а проводится она с 2007 года, погода ни разу не подвела.

В этом году депутаты решили закончить восстановление хвойной посадки «Ёлочки под Грумантом» – на окраине усадьбы со стороны Арковского верха, ближе к трассе М-2. В прошлом году здесь депутаты высадили 150 молодых елочек. И чтобы закончить посадки, нужно посадить еще 250 деревьев.

По пути к месту посадки депутаты проверили, как растут елочки, посаженные на соседних делянках еще в 2008-2009 гг. Деревья совсем большие, и кажется, что выросли сами по себе.

Вспомнили депутаты и другие свои посадки – березки в Старой Абрамовской посадке, елочки за Чепыжом, березки у колодца и елочки-ромбы с любимой скамейкой Льва Николаевича.

Ирина Костюкова, хранитель мемориального леса, рассказала, что у депутатов легкая рука, приживаемость саженцев – 96%. И вообще депутаты – молодцы, они в общей сложности посадили в лесу Ясной Поляны около пяти тысяч деревьев.

По традиции перед посадкой – краткий инструктаж от Ирины Костюковой и интересный рассказ из жизни Толстого и его семейства. Кстати, Ирина Костюкова никогда не повторяется и каждый ее рассказ о Ясной Поляне – это маленькое открытие.

– В 1874 году Лев Николаевич посадил тут хвойники. Схема посадки – 4,5 аршина на 5 аршин. Это была идея лесоустроителя Ивана Шатилова, который предлагал помещикам на неудобьях сажать небольшие участки леса – для получения дополнительной выгоды. Тогда прибыль с 1 га ели составляла 535 рублей. Для сравнения: корова тогда стоила 5 рублей, – рассказывает Ирина Костюкова. – В то время Лев Николаевич писал «Войну и мир», издал азбуку и был избран членом-корреспондентом Академии наук.

Но эту посадку буквально съел короед несколько лет назад. Погибшие деревья пришлось вырубить. Восстановили посадку депутаты Тульской областной Думы и члены Молодежного парламента при облдуме.

– С посадкой этих елочек мы закончим восстановление всех вырубок в усадьбе. И более чем на 50% это сделано руками депутатов, – похвалила всех участников Ирина Костюкова.

– Мы продуктивно прорабатываем вопросы и законодательные нормы, связанные с восстановлением лесов, Тульских засек. Приняли решение по «зеленым поясам» городов. А недавно на совещании у полпреда ЦФО Игоря Щеголева с участием министра МЧС Евгения Зиничева обсуждали эффективность пожарного надзора в лесах. Это очень актуальный вопрос. Сегодняшняя акция архиважная. Мы не просто Ясную Поляну сохраняем для потомков, а стремимся сделать более зеленым и чистым весь наш тульский край, нашу Россию, – добавил спикер Тульской областной думы Сергей Харитонов. И скомандовал: – Пошли сажать!

– Сегодня я посадил 32 елочки. А сколько всего, уже даже и не сосчитать. Иногда мне кажется, что депутаты – чемпионы по посадкам деревьев. Причем саженцы елочек мы покупали на собственные средства. И очень рады, что причастны к восстановлению культурной жемчужины России – Ясной Поляны, – сказал зампред регионального парламента Александр Рем и поделился планами на ближайшие выходные – будет сажать деревья в Новомосковске.

По словам депутата, его мечта – когда-нибудь прийти сюда с детьми и показать свою работу.

Как сказала Ирина Костюкова, саженцы поставил питомник из Алексинского района. Елочки 5-летние и 7-летние (те, что побольше).

По словам Екатерины Толстой, члена комитета по соцполитике облдумы и директора музея «Ясная Поляна», Лев Николаевич и Софья Андреевна с увлечением занимались лесоустроением. А сам Толстой называл лес своим зеленым кабинетом.

– Неделю назад у нас открылся волонтерский сезон – до конца осени по субботам и воскресеньям в усадьбе будут работать добровольцы. Не только туляки, но и жители центра России и даже Сибири. Будут чистить лес, ухаживать за посадками. Волонтеры из Молодежного парламента продолжат восстановление теплиц и огорода. Мы им очень благодарны за помощь – теплицы и огород уже приобретают мемориальный облик. А еще заметен интерес туристов, в том числе и иностранных, к усадебному хозяйству, к саду и сортам яблонь, которые выращивали Толстые, – рассказала Екатерина Толстая.

Александр Балберов, зампредседателя облдумы, руководитель фракции ЛДПР, обратил внимание Екатерины Толстой на молодежное движение «Время молодых»:

– Я руководитель Фонда «Время молодых», а Александр Маринков, председатель комитета по социальной политике, культуре и спорту Молодежного парламента, управляет этим Фондом. У Екатерины Александровны – мощное волонтерское движение. Вот я и предлагаю совместно поработать на благо нашей малой родины. Наши ребята очень активные, работают с огоньком. На прошлой неделе мы убирали Веневский парк, завтра едем в Киреевск.

По словам Александра Маринкова, в организации активно работают около 100 волонтеров:

– Наши ребята не боятся предлагать свои идеи, а мы стараемся реализовать именно их потенциал. Молодежи нравится делать мир вокруг лучше и чище.

Юрий Моисеев, зам. руководителя фракции КПРФ, считает очень хорошей традицией восстанавливать леса. Особенно важно, по мнению депутата, привлекать для этого молодежь:

– У нас катастрофически не хватает лесников, у них мало полномочий, чтобы защитить наши леса. А для граждан – много ограничений, даже если по велению души человек хочет навести порядок в лесополосе, убрать валежник или больные деревья. Мы обсуждали эту проблему в правительстве. От нас обязательно поступит соответствующая законодательная инициатива.

По словам депутата, желающих участвовать в акция, аналогичных «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений», много. Только их надо организовать и поддержать.

Галина Алешина, председатель комитета по экономической политике и финансам, отметила на лесной полянке своеобразный юбилей:

– Я сегодня сажаю деревья в Ясной Поляне в 10-й раз. А первый раз я сажала деревья возле любимой скамейки Льва Николаевича.

Кстати, там, по словам Ирины Костюковой, настоящее произведение лесного искусства – Софья Андреевна в 1889 году посадила дубово-еловые клинья. Погибшие елочки уже восстановили, а вот из дубовых клиньев восстановлены только 2. Осталось восстановить еще 11.

– В прошлом году был хороший урожай желудей. Дети из яснополянского детского садика собрали желуди с дуба, которому 4315 лет! Ребята из Тульского суворовского училища посеяли их и ухаживают за сеянцами. Через два года этими саженцами депутаты будут восстанавливать дубовые клинья.

Со своим младшим сыном, 6-летним Богданом, пришла сажать елочки Ольга Слюсарева, председатель комитета по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству:

– Хотели и старшие прийти, но сегодня учебный день, поэтому они в школе. А мы с Богданом пришли сажать деревья. Кстати, Богдан второй раз участвует в нашей акции.

Надежда Симонова, член Молодежного парламента, работает на ТОЗе, а в акции участвует второй год подряд:

– Уже посадила 8 елочек – больше, чем в прошлом году. Считаю, каждый человек должен посадить дерево. И не одно – надо озеленять нашу планету.

– Я благодарна коллегам за то, что уже много лет они проводят эту акцию. Замечательно, что эта инициатива получила развитие, и я приглашаю всех желающих в наш волонтерский проект, – сказала Екатерина Толстая.

По традиции после посадки – фото участников на память.

А сотрудничество депутатов регионального парламента и музея продолжается. На конец мая – начало июня запланированы мероприятия в Пирогово и Крапивне.

P. S. Я и Дмитрий Литвинов из «Молодого коммунара» тоже посадили несколько елочек – по традиции и на память будущим поколениям.